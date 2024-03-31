Капризов вел команду к победе, но все зря. Тренер снял вратаря в овертайме и лишил «Миннесоту» очков

Если меняешь голкипера на полевого в дополнительное время, в НХЛ очков не дают. У «Уайлд» остались лишь теоретические шансы на плей-офф.

«Миннесота» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Капризов — 37 (бол., Болди, Фэйбер), 36:44 — 1:0. Амадио — 13 (Стивенсон, Мартинес), 53:43 — 1:1. Маршессо — 39 (п.в., Карлссон), 63:30 — 1:2.

Вратари: Густавссон (63:08) — Томпсон.

Штраф: 16 — 15.

Броски: 33 (7+13+8+5) — 31 (13+9+7+2).

Наши: Капризов (22.40/4/-1), Хуснутдинов (13.45/2/0) — Барбашев (17.07/1/0), Дорофеев (14.21/1/0).

30 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Тяжело представить расклад, при котором «Миннесота» все-таки заберется в плей-офф. Перед командой Кирилла Капризова сейчас стоит довольно простая задача: побеждать в каждом матче и надеяться на осечки конкурентов. С этой точки зрения сегодняшняя игра с «Вегасом» была битвой за 4 очка.

Чуть более недели назад «Миннесота» вчистую проиграла важнейшую встречу прямому конкуренту за место в плей-офф. Тогда «Уайлд» без шансов отлетели от «Лос-Анджелеса» — 0:6.

Матч с «Вегасом» не радовал таким же количеством голов и опасных моментов. Как правило, «Миннесота» побеждает только тогда, когда команду на своих плечах вытаскивает Кирилл Капризов. Казалось, что именно это происходит и сегодня. Сначала Кирилл на ровном месте заработал для своей команды пятиминутное большинство — Джейк Айкел зачем-то решил ткнуть в россиянина клюшкой на синей линии.

Уже спустя две с половиной минуты Капризов сам же численное преимущество и реализовал, разыграв комбинацию с Мэттью Болди. Но одного гола не хватило для победы.

Игра затихла на длительное время. Игроки «Вегаса» пытались создать что-то опасное у ворот Густавссона, но ничего интересного у них не получалось. Наконец за шесть минут до конца распечатать ворота «Миннесоты» смог Майкл Амадио.

Историческое событие произошло в овертайме. Главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс решил пойти ва-банк, как он это делал уже в игре с «Нэшвиллом», и снять вратаря в овертайме. В НХЛ, в отличие от КХЛ, команда, пропустившая после такого трюка, лишается даже одного очка. Почти три недели назад «Миннесоте» повезло, и она забила в формате «4 на 3». Сегодня — нет.

После броска Матса Цукарелло шайба отскочила Уильяму Карлссону, а тот сделал ассист на Джонатана Маршессо. Так «Вегас» получил 2 очка за победу в овертайме, а «Миннесота» не получила ни одного. Теперь отрыв между командами составляет уже 10 очков, и отыграть его за девять матчей будет практически невозможно.