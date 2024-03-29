Бывший вратарь ЦСКА дебютирует в НХЛ в ближайшее время.

Первое впечатление после ознакомления с реакцией североамериканских СМИ и болельщиков на приезд Ивана Федотова в «Филадельфию» почти шокировало. Показалось, что его ждут с распростертыми объятиями, словно Мессию.

На пресс-конференции генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер фактически подтвердил эту мысль. Федотов должен сразу присоединиться к команде, где в основном составе он на первых порах будет на подхвате у шведа Самюэля Эрссона.

По словам Бриера, в «Филадельфии» отсмотрели почти все игры вратаря за ЦСКА. Сам менеджер считает, что тот великолепно провел вторую часть нынешнего сезона в КХЛ, особенно плей-офф. Клуб уже активно работает над продлением контракта с Федотовым. Действующее соглашение истекает летом. Это максимально откровенное признание того, что во «Флайерс» с Иваном крепко связывают свое будущее.

Теперь о ближайших целях. Оставим в стороне эмоциональную составляющую, связанную с тем, что русский голкипер выбрался из «армейского плена», и внимательно изучим статистику, подкрепив ее личными впечатлениями. «Филадельфия» идет в зоне плей-офф, занимая седьмую строчку на Востоке, и, хотя имеет небольшой запас по очкам от ближайших конкурентов, не может себя спокойно чувствовать до последних дней регулярного чемпионата.

Вратарская линия команды по именам — едва ли не худшая в НХЛ. Ближе к концу января основной голкипер «Флайерс» Картер Харт был отстранен от игр. Он вместе с еще четырьмя бывшими партнерами по молодежной сборной Канады влип в скандальное судебное разбирательство по делу об изнасиловании девушки летом 2018-го в канадском городе Лондон во время благотворительного турнира по гольфу. Вероятно, что ему навсегда запретят выступать в НХЛ, даже если он избежит сурового наказания.

Генменеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер и Иван Федотов. Фото ХК «Филадельфия»

Эрссон попал в сложную для себя ситуацию, когда ему пришлось взять на себя основную нагрузку. Хорошие матчи у шведа стали чередоваться с провальными. По разным показателям как привычной статистики (89,5 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,73), так и продвинутой, он идет в пятом-шестом десятках среди всех вратарей лиги. Но у главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы достойных альтернатив нет.

Другой швед Феликс Сандстрем и американец Кэл Петерсен не блещут даже в АХЛ. К обоим вратарям применимо определение «сбитые летчики», что очень символично, учитывая название основной команды. Им давали шансы в НХЛ в нынешнем сезоне, и ничего хорошего из этой затеи не вышло.

Федотов за ЦСКА играл на среднем уровне, что бы ни утверждал Бриер, и на одном желании с ходу ворваться в НХЛ нельзя. Но сейчас ситуация для него сложилась максимально благоприятная. Свой шанс дебютировать русский вратарь наверняка получит в самое ближайшее время.

Игроки «Филадельфии» действуют очень компактно в своей зоне и блокируют массу бросков. Команда по этому показателю (1470) — на первом месте в лиге. Это еще не все.

Согласно данным MoneyPuck, «Летчики» занимают шестую строчку по еще одному примечательному показателю — допущенным броскам повышенной категории сложности. То есть они максимально усложняют жизнь нападению своих соперников. Самое время вспомнить, как с приходом Тортореллы заново расцвел в «Коламбусе» и выиграл вторую «Везину» Сергей Бобровский.

Федотов, если правильно подойдет к своим обязанностям и быстро адаптируется, получит хорошую возможность побороться в «Филадельфии» даже за роль первого номера. Его солидные габариты и манера игры, позволяющая справляться с первым броском, при должной поддержке полевых позволяют на это рассчитывать. Смелый прогноз скорее относится к следующему сезону. Среди прочих ему придется конкурировать с белорусским голкипером Алексеем Колосовым, который провел нынешний сезон на правах аренды в минском «Динамо», а сейчас был отправлен в АХЛ.

Фото ХК «Филадельфия»

В системе «Филадельфии» из вратарских талантов серьезного потенциала можно выделить юных Егора Заврагина из «Югры» и канадца Карсона Бьярнасона, выступающего в «Брэндоне» (Западная лига). Им всего по 18 лет. Как минимум два-три года этим парням надо работать над собой, прежде чем задумываться об НХЛ. Понятно, почему менеджмент «Флайерс» так упорно сражался за Федотова прошлым летом, заранее зная о вероятных проблемах с Хартом. Лучшего времени для захода в «Филадельфию» у россиянина и быть не может. Осталось только оправдать доверие. Он — сформировавший игрок, поэтому работающий в клубе девятый сезон и часто подвергающийся критике тренер вратарей Ким Диллабо вряд ли сильно повлияет на него.