Русского игрока дважды подряд выставили на драфт отказов два разных клуба НХЛ. Что это было?

Перспективы нападающего Григория Денисенко в Америке теперь весьма туманны.

Григорий Денисенко за последние два дня пережил многое. Проведя тренировочный лагерь во «Флориде», он не убедил тренерский штаб клуба, что является тем, кто усилит команду в ближайшее время. Форвард был выставлен на драфт отказов.

Здесь нужно сделать отступление. На самом деле ничего страшного в жизни хоккеиста не произошло, если не считать того, что он слабо подготовился к новому сезону. При одностороннем контракте драфт отказов — это получение хоккейной практики при сохранении зарплаты. Придется ехать в АХЛ, но хотя бы не за 80 тысяч в год.

Стало ли это решение неожиданным? Конечно, нет. Денисенко по-прежнему не готов играть в НХЛ. То есть его можно ставить в состав команды, которая ни на что не претендует, где нет спортивных задач, чтобы через матчи он набрался уверенности. Но в НХЛ это так не работает. В первом ли раунде тебя выбрали, в седьмом — неважно. Будь готов давать результат прямо сейчас. Это не только к молодым относится — ко всем. Кто-то может выступать на высочайшем уровне стабильно, а кто-то нет. Так вот Григорий не может.

Но дальше в карьере хоккеиста происходит странное. «Флорида» планировала, что сейчас Денисенко поедет в «Спрингфилд», снова почувствует уверенность в своих силах, через какое-то время вернется и, может быть, заиграет на уровне, который бы позволил выигрывать матчи.

Но чем хорош драфт отказов, так это своей непредсказуемостью. С одной стороны, перед сезоном через него проходят десятки хоккеистов высочайшего уровня (они бы усилили любой клуб КХЛ), а с другой — клубы немного рискуют, позволяя своим потенциальным соперникам забрать крутого игрока бесплатно. Уверен, по поводу Денисенко будут какие-то разборки в офисе «Флориды», которые упустили первораундника, ведь российского спортсмена забрал «Вегас».

Впрочем, не исключено, что я сильно переоцениваю значимость Григория для «Пантерз». Предложив ему слабый контракт (2 года по 775 тысяч) они ясно дали понять, кем считают хоккеиста. Человек, который не перегружает ведомость, чаще играет за фарм-клуб, его вызывают только в случае форс-мажора. Просто не учли, что такой игрок нужен еще и «Вегасу».

Обладатели Кубка Стэнли, имеющие перегруженную платежку, как раз нуждались в такой дешевой рабочей силе. Денисенко не такой уж плохой хоккеист, кое-что умеет, какие-то туманные перспективы есть, так почему бы не взять такой же лот? Вот они и воспользовались этим правом, тут же выставив хоккеиста на новый драфт отказов, чтобы он поехал в «Хендерсон» (если, конечно, не найдется еще более умный клуб).

А что же со спортивными перспективами Григория в Северной Америке? Сохраняется небольшая вероятность, что он все-таки выйдет на определенный уровень, который позволит ему закрепиться в НХЛ. Кое-что иногда Денисенко может показать. Да и сам он был настроен. В интервью североамериканским СМИ, когда шли переговоры по контракту, говорил, что готов бороться, не думает о возвращении в Россию и хочет убедить руководство «Флориды» (это было до первого драфта отказов) в своей пользе.

Но осенние сборы и выставочные матчи показали, что все это осталось словами. Денисенко пришел прежним. Человеком, который иногда не знает, что делать на льду, слишком суетится и принимает неверные решения. Если бы не первый раунд, то ему бы и 775 тысяч не предложили, а изначально вели речь о двустороннем соглашении.

По-хорошему, Григорию бы вернуться в Россию. Начать с нуля, стать основным игроком «Локомотива», тем более умелым форвардам там рады. Продемонстрировать, что готов показывать результат. Однако летом хоккеист перешел к агенту Мильштейну, то есть уже показал, что домой он пока точно не собирается.

Денисенко реально был одним из самых перспективных талантов России. Но сразу после драфта он внезапно изменился, стал смотреть на окружающих сверху вниз, посчитав, что если его выбрали под 15-м номером, то он уже кое-чего добился. И к своей работе в России стал относиться прохладно, мол, я тут временно, мое будущее в Северной Америке.

Его совсем не жалко, Денисенко сам шел к такому исходу. Теперь два года в «Хендерсоне», а потом... Если честно, то не очень и интересно.