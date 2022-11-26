Русский нападающий побил канадского ветерана! Легендарный хоккеист не устоял на ногах

Кучеров оформил ассистентский хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Голы: Пойнт — 7 (Хагель, Кучеров), 3:29 — 1:0. Киллорн — 7 (Пол, Стэмкос), 3:57 — 2:0. Пойнт — 8 (бол., Кучеров, Сергачев), 8:04 — 3:0. Бучневич — 6 (бол., Томас, Кайру), 16:50 — 3:1. Кайру — 7 (Томас, Бучневич), 26:24 — 3:2. Хагель — 6 (Кучеров, Пойнт), 26:42 — 4:2. Пол — 9 (п.в., Киллорн, Стэмкос), 56:12 — 5:2.

Вратари: Василевский — Биннингтон (55:57 — 56:12).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 27 (13+10+4) — 27 (10+9+8).

Наши: Кучеров (22.47/2/+2), Наместников (12.32/2/0), Сергачев (23.36/1/+1) — Александров (6.44/0/0), Барбашев (17.06/1/0), Бучневич (18.36/1/0), Тарасенко (16.39/1/-3), Торопченко (7.37/1/-1).

Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

«Сент-Луис» играет сериями. С 25 октября по 9 ноября «Блюз» проиграли восемь матчей подряд, причем все — в основное время! Когда казалось, что триумфатора Кубка Стэнли-2019 Крйэга Беруби уже отправят в отставку, «Сент-Луис» выдал семиматчевую победную серию, обыграв в том числе и «Колорадо» с «Вегасом». Но теперь, кажется, настало время новой неудачной серии.

Перед Днем благодарения «Блюз» были разгромлены «Баффало» (2:6), а сегодня уже в первом периоде получили три шайбы от «Тампы». Впрочем, первым событием в матче стала драка Ивана Барбашева с Кори Перри. Пропустив пару не самых сильных ударов от россиянина, Перри не устоял на ногах и проиграл в драке.

В комбинационной игре у гостей шансов не было. Тори Крюг зазевался у своих ворот, Хэгел навязал ему борьбу, а у отскочившей шайбы первым оказался Никита Кучеров. После его наброса на пятак быстрее всех сориентировался Брэйден Пойнт.

Уже через 28 секунд Алекс Киллорн увеличил преимущество «Лайтнинг», а в середине периода хозяева устроили мастер-класс по игре в большинстве. В главных ролях — снова Кучеров и Пойнт.

Одну шайбу «Блюз» смогли отыграть еще до перерыва — разыгравшийся в последнее время Павел Бучневич точно бросил в касание в большинстве. Их звено с Томасом и Кайру — однозначно сильнейшее в команде.

В начале второго периода Бучневич записал на свой счет результативную передачу, ассистировав Кайру, но вскоре «Тампа» снова увеличила преимущество. Кучеров оформил ассистентский хет-трик.

У «Тампы» жизнь налаживается — прошлогодние финалисты выиграли пять из шести последних матчей и закрепились в восьмерке после неудачного старта сезона. У «Блюз» пока все тоже не так печально, но если команда не прервет начинающуюся серию неудач, то выкарабкаться будет сложно.