Тарасенко забил первый гол за новый клуб и затмил Кучерова. У «Тампы» проблемы без Василевского

«Молнии» проиграли второй матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Тарасенко — 1 (Грейг, Чикран), 7:02 — 1:0. Чирелли — 1 (Раддиш, Жанно), 21:00 — 1:1. Ткачак — 3 (Жиру), 28:48 — 2:1. Жанно — 1 (Эйссимонт, Хедман), 33:00 — 2:2. Джозеф — 2 (Тарасенко), 39:01 — 3:2. Ткачак — 4 (Сандерсон, Зуб), 52:53 — 4:2. Штюцле — 2 (п.в., Ткачак, Корписало), 57:17 — 5:2.

Вратари: Корписало — Томкинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (17+15+6) — 24 (3+10+11).

Наши: Зуб (19.22/1/+2), Тарасенко (15.49/4/+2) — Кучеров (20.42/4/-2), Сергачев (23.17/1/-2).

16 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 15584 зрителя

Потеря Андрея Василевского не прошла бесследно для «Тампы». Когда команда остается без основного вратаря, это всегда головная боль для тренерского штаба. А если голкипер — один из сильнейших в лиге, то тем более. До декабря Джону Куперу придется чередовать Йонаса Юханссона и Мэтта Томкинса. Регулярку первым номером начал швед, но после пяти пропущенных шайб и поражения от «Детройта» шанс получил 29-летний канадец, дебютировавший в НХЛ. Еще весной вратарем интересовались клубы КХЛ, но Томкинс доиграл сезон в шведской лиге, а летом принял двусторонний контракт «Тампы». Операция Василевского открыла ему дорогу в основу «Молний».

«Оттава» по-хозяйски начала матч с «Тампой» и предложила Томпкинсу много работы. «Сенаторз» доставляли шайбу до створа практически из любой позиции. Пугающая статистика бросков к середине отрезка (11-1 в пользу канадского клуба) отражала, насколько заряженными и нацеленными на ворота вышли парни Ди Джея Смита. Дебют Томпкинса испортил Владимир Тарасенко. Первый гол российского форварда за новый клуб пришелся на третий матч. Ридли Грейг, находясь на пятаке, скинул шайбу за спину на партнера. Тарасенко оставалось бросить мимо распластавшегося голкипера.

Томкинс, несмотря на пропущенный гол, остался лучшим в «Тампе» по итогам первого периода. «Молнии» словно не пришли в себя, переехав из Детройта в Оттаву. Три броска за 20 минут — легкий разогрев для вратаря «Сенаторз» Йонаса Корписало. Второй период «Лайтнинг» начали с разящей контратаки, которая завершилась голом Энтони Сирелли. Все старания «Оттавы» обнулились после провала в обороне. Шайба канадца оживила «Тампу». И хотя в равных составах «Оттава» превосходила соперника в движении, положение «Молний» не выглядело безнадежным. На легкий гол, пропущенный Томкинсом после броска низом Брэди Ткачака, «Болтс» ответили рабоче-крестьянской шайбой Таннера Жанно.

После сравнению с прошлыми матчами Смит увеличил игровое время Тарасенко. Из перехвата россиянина родился третий гол «Оттавы», когда Матье Жозеф с передачи Владимира неотразимо бросил в дальний гол. Тренера «Сенаторз» обвиняли в том, что звездного нападающего он использует далеко не на максимум. Впрочем, вторую игру подряд сибиряк заканчивает с двумя очками, а команда побеждает в основное время. Возможно, и не нужно награждать Тарасенко шикарным айстаймом, если Владимир успевает решать исход матчей за 15 минут на льду во втором звене с молодыми Грейгом и Жозефом? Тот же Никита Кучеров отыграл почти 21 минуту, но ничем, кроме нескольких опасных бросков, не запомнился. Зато «Лайтнинг» дважды пропустили в его смену.

Поражение от «Оттавы» наводит на мысль, что проблемы «Тампы» связаны не только с отсутствием Василевского, который восстанавливается после операции. Физически команду не хватило на второй матч за два дня. «Молнии» провалили первый период, и только старания Томкинса помогли избежать более крупного счета. «Тампа» проснулась во втором отрезке, но, пропустив третью шайбу от Жозефа, ничего не придумала в атаке. Когда Ткачак великолепным сольным проходом оформил дубль, в победе «Сенаторз» сомневаться не пришлось. «Лайтнинг» хватило только на подобие финального штурма в формате «шесть на пять». Опасно бросал Михаил Сергачев, но пропущенная шайба от Тима Штютцле в пустые ворота оборвала надежды на камбэк и поставила точку в матче.