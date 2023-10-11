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Сегодня, 06:30

Юный суперталант дебютировал в НХЛ. Пока не впечатлил, но уже обыграл Кросби

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Коннор Бедард.
Фото USA Today Sports
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Коннор Бедард был ужасен на вбрасываниях и чуть не забыл клюшку в раздевалке.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Чикаго» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Голы: Раст — 1 (Летанг, Эллер), 7:04 — 1:0. Кросби — 1 (Гюнцель, Петтерссон), 31:56 — 2:0. Донато — 1 (Власик, Бедард), 35:37 — 2:1. Гуттман — 1 (Джонс, Атанасиу), 50:05 — 2:2. Дикинсон — 1 (Перри, Фолиньо), 55:29 — 2:3. Фолиньо — 1 (п.в., Перри, Дикинсон), 58:33 — 2:4.
Вратари: Джерри (57:25 — 58:33) — Мразек.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 40 (13+15+12) — 36 (17+10+9).
Наши: Малкин (19.39/6/-1) — -
11 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena

Этот матч почти весь хоккейный мир очень ждал и ожидания были высокими. Первый номер драфта-2023 Коннор Бедард против первого номера драфта-2005 Сидни Кросби. Юный талант в матче против своего кумира.

Что чувствует 18-летний хоккеист перед дебютом в НХЛ, находясь под таким давлением? Про него говорили весь год до драфта и все месяцы до стартового вбрасывания этой ночью. Надеюсь, сам Коннор всем об этом расскажет лет через 20. А пока парень перед дебютной игрой отметил в разговоре с журналистами, что «спал, как ребенок».

Бедард всеми силами пытался показать, что не нервничает перед своей первой игрой, однако перед выходом на лед на «круг новичка» умудрился забыть клюшку в раздевалке.

Но забыть свой дебют до мелочей канадец не сможет по другой причине. Спасибо составителям календаря НХЛ за такой прекрасный ход. Организаторы сделали все красиво: Бедард вышел на стартовое вбрасывание против Кросби. Главный арбитр встречи Келли Сазерленд поприветствовал молодого игрока: «Добро пожаловать в НХЛ, парень».

Бедард был окружен легендарными ветеранами. Стартовое вбрасывание против возрастного капитана «Питтсбурга» и приветствие от легендарного судьи, который начинал работать на играх лиги за пять лет до рождения Коннора. Да и сам Бедард периодически выходил на лед вместе с обладателем Кубка Стэнли Кори Перри.

Со вбрасываниями у молодой звезды «Чикаго» не задалось с самого начала. Стартовое он проиграл Кросби, а потом не мог выиграть ни одного вплоть до начала третьего периода. Всего он выиграл только 2 из 13 в своем первом матче в НХЛ. Периодически было заметно, как он меняется на точке с более опытными партнерами, которые свои попытки также проигрывали. Видимо, сказалось волнение. В таком юном возрасте не каждый с ним может справиться.

Коннор Бедард. Новый Макдэвид или обычный парень? В НХЛ заходит еще один суперюниор

Говоря о минусах, также нужно отметить слабую игру парня в обороне. Самая заметная ошибка в матче против «Питтсбурга» — это его действия при голе Кросби. Видимо, из уважения к своему кумиру Коннор просто катился на прямых ногах за капитаном «Пингвинов» и из первого ряда увидел гол соперника.

Несмотря на неудачи на «точке», можно сказать, что дебют у Бедарда получился неплохим. Коннор много атаковал: забить не удалось, однако опасность он создавал регулярно. Пять бросков за три периода, а попыток было еще больше. Но разве можно было ожидать меньшего количества, когда тебе дают провести на льду больше всех форвардов в составе обеих команд? Бедард отыграл чуть больше 21 минуты в общем и больше пяти минут Коннор провел в большинстве. Но вот как раз в неравных составах он казался не очень опасным.

Свой первый балл суперюниор набрал во втором периоде, отметившись второй передачей на гол Райана Донато. Бедард здорово отыграл шайбу за спину и позволил защитнику Алексу Влэшику выйти на открытое пространство и бросить.

Конечно, от Коннора все ждали феерии в первой же игре. Однако из-за нервов дебют получился немого скомканным.

Стоит отметить, что в последние годы первые номера драфта все тяжелее заходят на взрослый уровень. Авансом все называют их «некставанами», но где-то в глубине души все равно понимают: потребуется время на раскачку. Вспомните, как начинал центр «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Сейчас сложно представить команду без его креатива, однако в дебютный сезон американец не набирал очков шесть первых игр подряд.

Сидни Кросби, Коннор Бедард и&nbsp;Коннор Макдэвид. Вдохновлялся Кросби, забивал больше Макдэвида. На кого похож главный талант поколения?

Бедард показал себя с хорошей стороны, однако работы над собой еще слишком много. Аванс нужно отрабатывать и начинать забивать голы. Зря что ли во всем мире так хвалили его бросок?

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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