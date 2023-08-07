Главный обмен лета в НХЛ: Малкин и Кросби идут за кубком с лучшим защитником прошлого сезона

Эрик Карлссон перешел из «Сан-Хосе» в «Питтсбург».

Главный кандидат на обмен нынешнего межсезонья НХЛ нашел новый клуб. «Сан-Хосе» вел длинные переговоры по трейду Эрика Карлссона и договорился с «Питтсбургом». Шведский защитник присоединился к «Пингвинз», но для этого к сделке подключили третью сторону — «Монреаль». Многоступенчатые обмены — обычное дело для НХЛ. Каждый менеджер придумывает способы, как получить нужного игрока и потратить наименьшие ресурсы. Нацелившемуся на Карлссона «Питтсбургу» пришлось пожертвовать несколькими ценными активами, чтобы пригласить трехкратного обладателя «Норрис Трофи».

Начнем с главного: Карлссон — новый партнер Сидни Кросби и Евгения Малкина. Швед, выбивший в прошлом сезоне за «Шаркс» 101 (25+76) очко за 82 матча, разнообразит атакующий потенциал «Пингвинз». Лидеры получили нового первого защитника под большинство и ответственные смены, когда необходимо отыгрываться и спасать родину. О таком хоккеисте мечтает практически каждый тренер. Волнует только, какой ценой и на каких условиях «Пингвинз» достался игрок.

Фото Global Look Press

Новый управленец «Питтсбурга» Кайл Дубас придерживается тактики: получить то, что хочет, любой ценой. Сложно подобрать другое объяснение сделки. Карлссон — сильный атакующий защитник. Ценный актив и потенциальная опора спецбригады большинства. Однако в «Пингвинз» с аналогичной ролью неплохо справлялся Крис Летанг. Ужиться двум коням в одной упряжке будет нелегко. Не избежать противоречий, ведь каждый хочет играть больше, выходить в первом большинстве и ключевых сменах. Майку Салливану придется найти баланс между двумя праворукими защитниками-гигантами.

Приобретение Карлссона — инвестиции в настоящее в ущерб будущему. Дубас пожертвовал пиками первого раунда (в пользу «Сан-Хосе») и второго (в пользу «Монреаля»). Руководство клуба верит, что чемпионское окно Кросби, Малкина и Летанга еще открыто. В прошлом сезоне «Питтсбург» лидировал в НХЛ по среднему возрасту игроков. Приход 33-летнего Карлссона укрепит позиции клуба. Дубас выжимает последние соки из стареющего ядра «Питтсбурга». Помочь пошуметь в плей-офф по мнению генменеджера «Пингвинз» должен голодный до побед Карлссон. Собственно, кубковые перспективы — основной мотив ухода из «Сан-Хосе», которому за счастье — побороться за плей-офф. Эрик собран коллекцию личных наград и мечтает о главном трофее НХЛ.

«Шаркс» пошли навстречу обладателю «Норриса». Осуществится ли мечта шведа в «Питтсбурге»? Сильно сомневаюсь. Последней попыткой собрать дрим-тим отличились в «Рейнджерс», урвавшие до дедлайна Владимира Тарасенко и Патрика Кейна. Завершилась киношная история эпично: вылетом в первом раунде плей-офф от дерзких «Девилз». После провала ньюйоркцы поменяли главного тренера, Тарасенко подписал контракт с «Оттавой», а Кейн дожидается выгодного предложения. Ставка в олл-ин не сыграла. Примерно таким же маршрутом идет фронт-офис «Питтсбурга», веря в сверхспособности ветеранов — Малкина, Кросби, Летанга и теперь Карлссона.

Фото Global Look Press

Похвалим Дубаса за расчистку тяжелых контрактов: Микаэля Гранлунда и Яна Рутту получил «Сан-Хосе», а Джефф Петри, Кейси Десмит и Натан Легаре переходят в «Монреаль». Это вынужденная мера, чтобы освободить место под кэпхит звездного новичка. В платежку «Пенс» войдут только 10 миллионов долларов. Еще 1,5 млн останутся в «Шаркс», как плата за теплые воспоминания пяти последних сезонов шведа. Карлссоном интересовались многие клубы — всех настораживал жирный контракт шведа. В «Питтсбурге» нашли способ, как заполучить защитника. Не помешало бы только подыскать нового бэкапа для Тристана Джарри. Заходить в сезон с травматичным канадцем и нестабильным Алексом Недельковичем слишком рискованно.

В грандиозном обмене отсутствует явная проигравшая сторона. Каждый клуб действовал в собственных интересах, придерживаясь понятной линии. «Питтсбург» не теряет веры в выигрыш Кубка Стэнли. «Монреаль» за посреднические услуги получил драфт-пик и трех игроков, которых может использовать для дальнейших маневров с переполненным составом. Наименее эффективно сработал «Сан-Хосе». За лучшего защитника прошлого сезона «Шаркс» получили лишь один пик первого раунда. Зато «Пингвинз» забрали 10 млн от контракта Карлссона. Есть ощущение, что генменеджер Майк Гриер должен был сработать успешнее и выручить более ценные активы за шведа. Однако в ситуации, когда хоккеист не горит желанием играть за команду, а обмен в другие клубы проблематичен, руководство «Шаркс» поумерило аппетиты.