«Тампа» не торопится продлевать свою звезду. В команде Кучерова будет новый капитан?

Канадский нападающий Стивен Стэмкос разочарован, что летом клуб не начал переговоры о новом контракте.

Волнение Стэмкоса

Контракты больших звезд — особенная головная боль для клубов. Генменеджерам и владельцам приходится учесть пожелания лидера и интересы команды, чтобы не попасть в финансовую ловушку, переплатив нескольким хоккеистам. Переговоры о новых контрактах топ-игроков обычно запускают заранее — до истечения старого соглашения. Так клуб показывает уважительное отношение и может получить дисконт, если игрок поймет, что в нем заинтересованы и стороны готовы соблюсти хотелки друг друга. Тем удивительнее прозвучало заявление капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса о том, что боссы «Лайтнинг» летом не начали обсуждать новый контракт двукратного обладателя Кубка Стэнли.

— Честно говоря, я был разочарован отсутствием переговоров на этот счет. В конце прошлого года я сказал, что хочу достичь каких-то договоренностей до начала тренировочного лагеря. Никаких разговоров не было. В конце прошлого года я говорил, что хотел бы продлить контракт, играть здесь и завершить здесь свою карьеру, но это не в моей власти. Я не могу сам составить контракт, — сказал Стэмкос.

Неограниченно свободным агентом Стивен станет следующим летом, когда истечет восьмилетний контракт на 68 миллионов долларов, подписанный еще Стивом Айзерманом в июне 2016 года. Первый номер драфта-2008 посвятил «Тампе» всю карьеру в НХЛ. Ближайший сезон — уже 16-й для Стэмкоса с молнией на груди. Канадец — абсолютный лидер франшизы по голам и очкам, а в нынешнем регулярном чемпионате обойдет Венсана Лекавалье по проведенным матчам и Мартена Сан-Луи — по ассистентским баллам. Не говоря о том, что с «Молниями» Стивен выиграл два Кубка Стэнли. Это краткое объяснение, почему Стэмкос — великий игрок для клуба.

Фото Global Look Press

В феврале нападающему исполнится 34 года, но карьера канадца не затухает. Стивен долго восстанавливался после травмы, а за последние две регулярки пропустил лишь два матча. Не возникало проблем с результативностью — форвард опережал график «очко за игру». Стэмкос полностью отрабатывал солидный контракт. Сам нападающий заявил, что хотел бы подписать новое соглашение и завершить карьеру в клубе, которому оставался верен долгие годы. Однако руководство «Тампы» не торопится в переговорах с капитаном, как это делали коллеги из «Питтсбурга», когда продлевали Сидни Кросби, или «Вашингтона», когда заранее договаривались о новом контракте с Александром Овечкиным.

Позиция «Тампы»

Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа аккуратно высказался о будущем Стэмкоса в команде. Вроде бы проявил заинтересованность, но в то же время намекнул, что пути с капитаном могут разойтись.

— После завершения сезона я соберу воедино всю информацию, после чего у меня будет больше возможностей получить четкое представление о том, как будет выглядеть наш пазл в дальнейшем, в каких потребностях нуждается состав команды. А также как распределить место под потолком зарплат, чтобы создать лучший состав, чтобы не только Стивен остался в «Лайтнинг», но и чтобы мы оставались претендентами на Кубок Стэнли из года в год до конца его нахождения в нашей команде и, надеюсь, вернули Кубок Стэнли обратно в Тампу, — отметил Брисбуа.

Генменеджера «Болтс» волнует ситуация с потолком зарплат. «Тампа» выписала жирные контракты Никите Кучерову, Михаилу Сергачеву, Андрею Василевскому, Виктору Хедману и Брэйдену Пойнту. Платежка не резиновая, и непонятно, как «Тампа» впишет в нее новое соглашение Стэмкоса без ущерба для состава. Канадец, как ни крути, не молодеет, а «Лайтнинг» не собираются затевать перестройку. Потолок зарплат увеличивается от года к году. В сезоне-2023/24 лимит на платежку — 83,5 млн, но в следующем чемпионате он может вырасти еще на пару миллионов. Для таких клубов, как «Тампа», повышение платежки особенно необходимо, чтобы переварить аппетиты ведущих игроков с истекающими контрактами.

Фото Global Look Press

Выжидательная позиция «Молний» связана не только с потолком зарплат. Брисбуа хочет увидеть, как сложится сезон для команды, и оценить вклад лидеров. В словах генменеджера читается предположение: «Тампа» может справиться без Стэмкоса. Такое отношение к капитану настораживает. Ситуация нервирует и Стивена. Вместо того чтобы полностью сосредоточиться на хоккее, нападающий периодически будет думать о будущем. Не исключено, что другие клубы начали шептать агенту контрактные предложения. Интерес к Стэмкосу на рынке НСА будет велик — никаких сомнений.

Возможное расставание с канадской звездой, несомненно, ударит по «Тампе». Как в имиджевом плане, так и в спортивном. Неизвестно, как ситуация с затягиванием переговоров отразится на «Лайтнинг» в нынешнем сезоне. Стэмкос — лидер и вожак раздевалки. Авторитет и пример для многих игроков лиги. Все упирается в финансовые запросы нападающего и условия, предложенные клубом. Снижение контракта легко обосновать травматичностью и возрастом. Захочет ли Стивен подвинуться по деньгам, чтобы остаться в команде, — большой вопрос. В словах генменеджера «Тампы» минимум сентиментальности и максимум расчетливости.

Пока «Лайтнинг» не затеяли перестройку, команда с Кучеровым, Василевским и Хедманом рассчитывает бороться за Кубок Стэнли. Вполне возможно, что через год этот путь «Молнии» начнут с новым капитаном, если стороны не договорятся о новом контракте.