В Канаде у юниоров запретили драки. Скоро так будет и в НХЛ?

Лига Квебека ввела новое правило.

Можете ли вы представить себе и без того невероятно контактный хоккей без драк? Кажется, разборки с использованием кулаков навсегда вписаны в его ДНК. Тем более в Канаде, где долго время существовала отдельная каста тафгаев со своим неписанным кодексом чести. Однако руководители юниорской лиги Квебека посчитали по-другому и не так давно официально запретили своим хоккеистам драться.

Готовить команды и хоккеистов во многом к революционным изменениям функционеры из QMHJL начали еще прошлой весной. В марте они анонсировали возможный запрет и напомнили, что в 2020-м лига стала дополнительно карать бойцов 10-минутным дисциплинарным штрафом. В июне еще сильнее закрутили гайки и ужесточили наказания, обязав судей удалять всех участников драки до конца матча. А в начале августа и вовсе исключили драки из своих хоккейных правил, напрямую наложив запрет на них.

Теперь за нарушение запрета хоккеисты будут наказываться следующим образом:

Если в матче происходит потасовка, хоккеист будет удален до конца игры с последующими за этим дисциплинарными мерами.

Любой игрок, являющийся зачинщиком в драке, получит автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Хоккеист, являющийся агрессором во время драки, получит автоматическую дисквалификацию как минимум на две игры.

«Мы делаем огромный шаг вперед с точки зрения безопасности игроков», — заявил комиссионер QMJHL Марио Чеккини. При этом он отметил, что количество драк начало сокращаться до изменений в правилах. Если в сезоне-2011/12 в Квебеке в среднем было 0,78 боя за игру, то в прошлом сезоне — всего 0,07. В НХЛ же за тот же период сокращение получилось менее резким — с 0,44 до 0,25.

Удивительнее другое — борьба с единоборствами на льду началась в 2020-м с подачи Энрико Чикконе — члена Национальной ассамблеи Квебека и по совместительству бывшего энхаэловского «головореза», насобиравшего за карьеру больше трех тысяч штрафных минут. Именно бывший защитник «Чикаго», «Тампы» и «Вашингтона» стал автором законопроекта, запрещающего хоккейные драки в провинции. Правда, он решил начать борьбу за здоровье хоккеистов на уровнях U18 и ниже.

«Если кто-то называет меня лицемерным, то ничего страшного. Как вы знаете, с годами все изменилось, изменилось общество, и у нас есть научные отчеты, которые показывают нам, какой ущерб драки могут нанести вашему мозгу.

Мы просто хотим попытаться работать на опережение, чтобы убедиться, что эти ребята не пройдут через то, через что прошел я, через что прошли многие мои товарищи по команде. В мое время это было частью игры, это также было частью запугивания соперника. Но по прошествии лет вы понимаете — драк становится все меньше и меньше", — сказал сенатор.

Вдобавок к этому Чикконе привел в пример коллег-тафгаев, которые получили сотрясения мозга, а позднее боролись с проблемами потери памяти или болезнью Альцгеймера или даже покончили жизнь самоубийством. Нетрудно догадаться, что речь идет об ушедших из жизни Дереке Бугарде, Уэйде Белаке и Рике Райпьене.

Поддержали бывшего тафгая и большинство хоккейных родителей. Они сразу же заявили, что насилие на льду не только пагубно влияет на здоровье, но и зачастую становится заразительным примером для их детей и провоцирует у них агрессию по отношению к соперникам. В качестве же идеального примера они назвали нетерпимые к дракам правила ИИХФ, которые свели их количество на международном уровне почти к нулю. И, разумеется, пример Квебека вновь поднял вопрос о том, стоит ли запретить драки абсолютно коммерческой и не зависящей ни от кого НХЛ.

Представить, что НХЛ запретит драки, можно только в параллельной реальности. Да, в последние 10 лет в лиге вымер институт тафгаев. По крайней мере, само это слово точно стало архаизмом. Теперь даже дубоватым здоровякам вроде Райана Ривза, Николя Делорье или Арбера Джекая нужно играть в хоккей и приносить пользу в нижних звеньях. Времена головорезов вроде Дерека Бугарда, Жоржа Ларака и Дональда Брашира безвозвратно прошли. Однако потасовки и кулачные бои остаются частью североамериканского продукта и приносят не только огромные просмотры в соцсетях, но и деньги.

Как бы Роман Ротенберг ни пытался убедить нас в том, что народ не пойдет на грязный хоккей, многие приходят на стадион не только за голами и кружевами на льду, но и за разборками. Особенно если в этой разборке потенциально могут принять участия две звезды. Чего только стоит поединок Александра Овечкина и Андрея Свечникова. А еще лучше, если «потанцевать» удается двум вратарям, как Майку Смиту и Кэму Талботу в битве за Альберту.

Показательно, что в прошлом сезоне и болельщики, и журналисты по-настоящему казнили в комментариях и материалах арбитров матча «Сент-Луис» — «Миннесота», когда те не дали сойтись один на один Марку-Андре Флери и Джордану Биннингтону. Все претензии сводились к тому, что лайнсмены не дали вратарям устроить шоу для зрителей и поступили «не в духе игры».

А ведь запретить драки в НХЛ обеспокоенные лица предлагают еще с конца нулевых. Особенно горячие дебаты вспыхнули в марте 2007-го после чисто «полицейской» разборки между Колтоном Орром и Тоддом Федоруком, когда второй оказался в глубочайшем нокауте, пролежал 10 минут почти без признаков жизни и покинул лед только с помощью носилок. Забавно, что сам пострадавший после быстрой выписки из госпиталя предложил тафгаям надевать небольшие мягкие перчатки по аналогии с восточными единоборствами. Однако лига, у которой тогда были не лучшие показатели посещаемости, ожидаемо не стала ничего менять. Не нашло поддержки и предложение запретить сбрасывать шлемы до начала драки, которое появилось после смерти 22-летнего защитника из Онтарио Дон Сандерсона, неудачно ударившегося об лед во время драки.

«Драки всегда были частью игры. Никогда не угадаешь, в каком матче они вспыхнут. Хоккеисты летают по площадке со скоростью 50 км/ч, врезаются друг в друга, цепляются клюшками. Потом скидывают перчатки на лед. Эмоциональная картина. Это заводит болельщиков. Нет, лига не собирается запрещать драки.

«Болельщики говорят, что им нравится силовая игра в матчах, но некоторые пытаются раздуть из этого проблему. C точки зрения большинства болельщиков, а также людей, которые имеют отношение к игре, это не такая уж большая проблема. Мне кажется, многим надо просто сделать глубокий вдох и не так бурно реагировать», — вполне четко дал понять комиссионер лиги Гэри Беттмэн в 2008-м.

«Драки — это отличительная особенность хоккея. Без них нет шоу. Почему они вообще есть? Вот представьте: вы катитесь с шайбой, а вас на полной скорости сбивает соперник. Что вы хотите сделать? Ударить этому говнюку по зубам. Поэтому драки были, есть и будут в хоккее», — поддерживал его легендарный Горди Хоу, вокруг которого образовалась коалиция хоккейных консерваторов с Доном Черри и другими ветеранами. Вот и сейчас свидетели старой школы выступают против решения QMJHL и считают, что из-за него в стране может появиться поколение мягкотелых и нежных канадцев.

«Примерно в 80% наших игр нет драк. Это, наверное, рекордно низкий показатель. Типы драк, которые у нас бывают, по сравнению с тем, что было несколько лет назад, — это спонтанная эмоциональная реакция на происходящее на льду. У нас нет игроков, задачей которых является бой, как это было раньше. Роль драк в игре эволюционировала, они действительно выступают в качестве термостата. Не забывайте, что у нас очень быстрая, эмоциональная игра, в которой телесный контакт поощряется», — не отступился от своих слов Беттмэн в апреле.

Впрочем, игра меняется и саморегулируется без больших изменений в правилах. Места в нижних звеньях у тафгаев, с трудом стоявших на коньках, давным-давно отвоевали скоростные и не менее отважные работяги, которые оставляют здоровье не в мордобое, а под градом из чужих бросков, раз за разом принимая на себя шайбу. Хоккей стал менее силовым, и это факт. В последние несколько сезонов в НХЛ неуклонно сокращается количество дисквалификаций, а ее руководство все жестче и жестче карает игроков за грязные удары в голову, пытаясь предотвратить печальные последствия от сотрясений мозга. Да и сами игроки стали гораздо уважительнее относиться друг к другу, предпочитая не скидывать краги на лед только ради развлечения. Стоит ли тогда прогрессивной общественности бить в набат и требовать революции в правилах, если драки и их зачинщики и так почти вымерли?