Русских легенд опять прокатили мимо Зала славы. Справедливо или нет?

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Лучшие из лучших, величайшие из великих — все это про Зал хоккейной славы. Который с 1943 года объединяет главных героев большой хоккейной семьи: игроков (мужчин и женщин), тренеров, судей, функционеров и журналистов. Российские новички Зала слава закончились в 2019 году. После включения защитника Сергея Зубова третий сезон подряд элитный пул не пополнялся нашими игроками. Исключением не стали последние выборы, хотя в число номинантов включили знаковых личностей: Бориса Михайлова, Александра Могильного, Сергея Гончара и Александра Мальцева.
На последнем голосовании доминировали вратари. Трое из четырех новичков среди хоккеистов — голкиперы. До этого в XXI веке почетный статус получили лишь шесть вратарей: Фюр, Руа, Бельфор, Гашек, Вашон и Бродо. Теперь компанию пополнили двукратные обладатели Кубка Стэнли Майк Вернон и Том Баррассо и шведский Король Нью-Йорка Хенрик Лундквист. Кроме того, в Зал славы вошли хоккеистка Каролин Уэлетт, тренер Кен Хичкок и бывший президент и генеральный менеджер «Колорадо» Пьер Лакруа.
Подобные номинации, когда итоги определяются голосованием комитета, не обходятся без споров. Зал хоккейной славы подвергался критике на протяжении многих лет. И по самым разным поводам. Прежде всего из-за размытости критериев величия игроков и фокусе на хоккеистах, которые состоялись исключительно в НХЛ. Руководство Зала славы лояльно относится к критике и откликается на возмущения. Так, к примеру, к почетному списку хоккейных деятелей в 2010 году впервые добавили женщин.
Единственным полевым игроком, канонизированном в 2023 году, стал Пьер Тержон. Известный форвард, который за 19 сезонов в НХЛ провел 1294 матча (без учета плей-офф) и набрал 1327 (515+812) очков. Выбранный под первым номером драфта-1987 канадец сменил шесть команд — отыграл за «Баффало», «Айлендерс», «Монреаль», «Сент-Луис», «Даллас» и «Колорадо». А завершил хоккейный путь в 38 лет из-за накопившихся травм. Несмотря на солидный очковый баланс, единственный трофей Пьера за долгую карьеру — «Леди Бинг Трофи», полученный в 1993 году.
Возмущение же вызвало очередное невключение в Зал славы Александра Могильного, чьи достижения значительнее того же Тержона: Кубок Стэнли с «Нью-Джерси», «Морис Ришар Трофи», «Леди Бинг Трофи», не говоря о заслугах на международной арене и включении в Тройной Золотой клуб. Известного советского и российского нападающего не первый год добавляют в число номинантов, но неизменно прокатывают мимо Зала славы, выбирая других хоккеистов. Североамериканские коллеги видят в этом неспортивный подтекст. Журналист The Athletic Роб Росси заявил, ссылаясь на источник в оргкомитете Зала славы, что в ближайшее время не стоит ждать введения новых российских кандидатов по политическим причинам.
— Он (источник) сказал, что и без того высокая планка вхождения для российских хоккеистов еще выше, потому что «сейчас проще не вводить русских», — написал Росси.
Невыбор Могильного вызвал переполох в североамериканских медиа. Раскритиковал оргкомитет Зала славы автор ESPN Грэг Вышински.
— Пьер Тержон вместо Алекса Могильного — это смертный грех. Черт возьми, что мы здесь вообще делаем? Это все потому, что он — русский? Вот почему Могильного не включили в этом году? Я зол. Это безумие! — написал Вышински.
Теперь мы как минимум год будем задаваться приевшимся вопросом: почему в Зал славы не включили Могильного? Все понимали, что введение Александра — дело времени, учитывая солидный список регалий. Однако в 2023 году известного форварда прокатили. Причины, видимо, кроются вне спортивной плоскости. Талант Могильного действительно велик. Нападающий реализовал его как на уровне НХЛ, так и на крупных мировых турнирах, выиграв чемпионат мира и Олимпиаду. И прямо сейчас невключение Александра — главная несправедливость Зала хоккейной славы.