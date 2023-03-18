Овечкин провалил важный матч. Так «Вашингтон» может не попасть в плей-офф

«Кэпиталз» дома проиграли «Сент-Луису».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф снижаются с каждым поражением или успешным матчем конкурентов. Отставание от кубковой зоны не настолько существенное, но чтобы запрыгнуть в число счастливчиков уайлд-кард, нужно идеально пройти концовку чемпионата. Непозволительно терять очки и буксовать с «Баффало» или «Анахаймом».

Плей-офф, как бы банально ни звучало, начался для «Столичных» в конце марта. «Кэпиталз» повезло, что травма, полученная капитаном Александром Овечкиным, оказалась несерьезной. Российский снайпер пропустил лишь один матч с «Рейнджерс», вернулся в победной игре против «Сэйбрз», забил, однако сегодня отметился лишь голевой передачей, а команда потеряла важные очки.

Пути «Вашингтона» и «Сент-Луиса» в нынешнем сезоне похожи. Клубы запустили перестройку состава, отказавшись от ряда опытных хоккеистов, которые считались многолетними лидерами. Обновление «Столичных» больше всего сказалось на обороне. Уход Дмитрия Орлова и Эрика Густафссона заставил Питера Лавиолетта положиться на молодых защитников. Неплохо влился в состав Расмус Сандин, полученный после сделки с «Торонто». Однако далеко не в каждом эпизоде 23-летний защитник действует цепко и надежно. За первой шайбой Сэма Блэя швед следил со спины, пока нападающий «Блюз» замыкал передачу на пятаке.

Второй период начался с ошибки в обороне «Кэпиталз», которой воспользовались Парэйко и Кайру. Канадский форвард выскочил «один на один» с Дарси Кемпером и с легкостью переиграл голкипера. Сегодняшний матч вратарь «Вашингтона» явно не может занести в актив. Третий гол Кемпер пропустил с прямого броска от Каспери Капанена с ползоны. Правда, партнеры позволили финну приложиться с относительно близкой дистанции.

Ассистировал Капанену Павел Бучневич, продливший результативную серию до одиннадцати матчей. Кажется, запущенная «Сент-Луисом» перестройка пошла только на пользу воспитаннику «Северстали». Бучневич весь сезон получал щедрый айс-тайм, но во второй половине чемпионата раскрылся еще ярче. Так и до личного рекорда по очкам в регулярке недалеко.

Четвертый гол-фантом Самуэля Блэя окончательно приговорил «Вашингтон». Судьи не сразу разглядели шайбу, которая залетела в ворота и спряталась за центральной стойкой. «Вашингтон» за два периода не наработал даже на один гол. Осмысленные комбинации проходили только в большинстве. В равных составах — полная апатия и безнадега. Читаемые атаки застревали в оборонительных построениях «Сент-Луиса». Точечные корректировки сочетаний не помогали.

Печальное положение подчеркивает тот факт, что гости играли без основного вратаря. Затейник Джордан Биннингтон дисквалифицирован на два матча за неспортивное поведение в игре с «Миннесотой». Против «Вашингтона» «Блюз» вывел 22-летний Джоэль Хофер. Крэйг Беруби не прогадал с выбором вратаря, который провел лишь третий матч в НХЛ. Любопытно, что младший брат Хофера — Райан — задрафтован «Кэпиталз». Нападающий играет в Западной лиге и доберется до основы нескоро, учитывая поздний выбор под 181-м номером.

«Вашингтон» размочил счет на старте третьего периода, лишив Хофера «сухаря». Провалы в обороне при этом никуда не делись. Якуб Врана, убежавший со всех ног от защитников, мог вернуть «Блюз» солидный перевес, но не переиграл Кемпера в ближнем бою. Хоферу в третьем периоде пришлось несладко. Особенно когда «Столичные» разыгрывали большинство.

Джоэль почувствовал всю силу могучего щелчка Овечкина, когда шайба прилетела ему в шлем. Маска не выдержала, заклепки расстегнулись. «Вашингтон» все-таки не ушел со льда без гола в большинстве. В концовке, получив очередной шанс в расстановке «5 на 4», Лавиолетт заменил Кемпера на шестого полевого, и Никлас Бэкстрем с передачи Овечкина забросил вторую шайбу. Для Александра ассист стал слабым утешением — лидер «Кэпс» завершил матч с кошмарными «минус 4» в полезности.

«Вашингтон» слишком поздно включился в игру. В третьем периоде молодого Хофера нагрузили работой, но времени и сил хватило только на две шайбы. Точку в матче поставил Брэйден Шенн. Канадец поразил пустые ворота «Кэпиталз». Поражение «Столичных» усложнило расклад в таблице. Шансы на плей-офф снижаются — но еще не потеряны окончательно.