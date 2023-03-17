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Сегодня, 15:30

Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин

Кирилл Бурдаков
Статистик
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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Андрей Кузьменко стал лидером «Ванкувера».

Андрей Кузьменко отметился голом в матче против «Аризоны» (2:3) и вернулся на шестое место в списке лучших российских бомбардиров сезона. Форвард «Ванкувера», проводящий первый сезон в НХЛ, в 66 играх набрал 61 (34+27) очко. По результативности он уступает только российским звездам лиги — Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Артемию Панарину, Евгению Малкину и Александру Овечкину, а по количеству голов и вовсе занимает третье место после признанных снайперов — Капризова и Овечкина.

Гол в ворота Ивана Просветова стал для Кузьменко 34-м в чемпионате-2022/23. По количеству точных бросков в первом для себя сезоне НХЛ Андрей обогнал Евгения Малкина, сравнявшись с Николаем Борщевским и Павлом Буре — звездой «Ванкувера» начала 1990-х. Только один российский снайпер стартовал в лиге успешнее. В сезоне-2005/06 Александр Овечкин забросил аж 52 шайбы.

Кузьменко — четвертый российский игрок в XXI веке, который набрал больше 60 очков в первом сезоне. Успешнее форварда «Ванкувера» карьеру начинали Александр Овечкин, Евгений Малкин и Артемий Панарин. Чтобы выбить Андрея Коваленко из десятки лучших российских новичков, Кузьменко нужно набрать в оставшихся матчах восемь очков.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Павел Буре
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