Играл с Овечкиным, а теперь никому не нужен. Талантливый чех сбился с пути в самом расцвете

Два года назад «Вашингтон» обменял в «Детройт» сильного форварда Якуба Врану. Никто не понял смысл сделки, но в «Капиталз» уже что-то знали.

Неоднозначный обмен Якуба Враны и Рихарда Паника из «Вашингтона» на Энтони Манту из «Детройта», который провернули в апреле 2021 года, заиграл новыми красками в этом сезоне. Поклонники «Кэпиталз» негодовали из-за сделки. Клуб расстался с перспективным чешским нападающим и отдал два драфт-пика. Врана стабильно набирал очки, но прогрессировал не так стремительно, как хотелось бы. Говорилось о разладе в отношениях с главным тренером Питером Лавиолеттом. Наставник «Кэпс» оставлял Якуба в запасе или снижал игровое время. Общаясь с журналистами, тренер не скрывал недовольства игрой нападающего. Контракт чеха истекал после сезона-2020/21. И «Вашингтон» закрыл две мишени одной пулей: избавился от утомительных переговоров по новому соглашению, обменяв игрока, который не впечатлял главного тренера, и получил взамен ценный актив.

Сделка расценивалась, как ставка на сиюминутный результат в ущерб перспективе. Врана мог вырасти в звезду «Кэпиталз» на годы вперед. Вот только места в ведущих звеньях распределены, и Якуб не попадал в первую спецбригаду большинства при здоровых лидерах. Сделка хоть и спорная, но объяснимая. Через полтора года очевидно, что «Вашингтон» не прогадал с обменом и остался в выигрыше. После сезона-2020/21 Врана подписал новый контракт с «Ред Уингз». На три года и 15,75 млн долларов. Сомневаюсь, что «Столичные» предложили бы сопоставимые деньги. От Якуба ждали прорыва в прошлом чемпионате. Форвард адаптировался в новой команде, прошел с «Детройтом» предсезонку, но травмировал плечо в сентябре и выбыл на пять месяцев.

Якуб Врана. Фото Global Look Press

Первый матч сезона-2021/22 Врана провел только в марте. До конца регулярки Якуб вышел на лед в 26 играх и отметился солидными, учитывая травму, 19 (13+6) очками, получил вызов в сборную Чехии. Правда, на чемпионате мира нападающий разочаровал. Забил лишь один гол в 10 играх — вряд ли на такой результат рассчитывали тренеры, когда приглашали лидера «Детройта».

Второй контрактный сезон с «Ред Уингз» складывается еще более тревожно, чем первый. В конце октября клуб объявил, что Врана пропустит матч с «Лос-Анджелесом» по личным причинам. Позже выяснилось, что чех пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Ее цель — помочь хоккеистам побороть алкогольную или наркотическую зависимость, а также решить психологические проблемы. Ранее за помощью профессионалов обращался канадский голкипер Кэри Прайс. Проходил программу экс-партнер Враны по «Вашингтону» Евгений Кузнецов, который сдал положительный допинг-тест на кокаин. Все это время игроки получают зарплату по контракту, а присоединятся к командам, когда сами поймут, что здоровы и готовы выйти на лед.

Через два месяца Врана вернулся в состав «Детройта», но, отыграв два матча с «Монреалем» и «Нью-Джерси» (между прочим, с «Девилз» Якуб забил и отдал передачу), его отправили в фарм-клуб для набора формы. Это нормальная практика для хоккеистов, которые пропустили часть сезона из-за лечения. Кэри Прайса вспомнил не просто так. Вратарь «Монреаля» тоже провел один матч в АХЛ за «Лаваль Рокет». Вот только для Враны проблемы не закончились командировкой в «Гранд Рапидз». 3 января «Детройт» выставил нападающего с кэпхитом 5,25 млн долларов на драфт отказов. Никто из клубов не забрал чеха в положенное время, и «Ред Уингз» на законных основаниях сослали его в АХЛ.

Сейчас остается только гадать, знал ли генменеджер «Столичных» Брайан Маклеллан о проблемах Враны, либо они закрутились после обмена в «Детройт». Сам Якуб никак не комментировал ситуацию в социальных сетях. На вопросы журналистов об участии в программе помощи хоккеистам чех ответил абстрактно, слегка философски.

Александр Овечкин и Якуб Врана. Фото Global Look Press

— В жизни есть более значимые вещи, чем хоккей. Вам приходится справляться с грустными моментами, которые важнее хоккея, — сказал Врана.

В феврале Вране исполнится только 27 лет. Возраст расцвета хоккеистов, особенно нападающих. Правда, будущее игрока покрыто неопределенностью. Возможно, главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд оттает и вернет Якуба в основу. Ведь чех при всех трудностях забивал немало: 22 гола в 39 матчах. Но не исключено, что в отношениях «Ред Уингз» и форварда будет поставлена точка. Без весомых причин игроков не помещают на драфт отказов. Слишком многое изменилось с момента сделки с «Вашингтоном». А оперативно обменять проблемного игрока с кэпхитом 5,25 млн не так просто. Ждем развязки истории и подчеркиваем, что ход «Вашингтона» в апреле 2021 оказался успешнее, чем все думали в момент обмена.