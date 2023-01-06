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Сегодня, 12:00

Овечкин — второй европейский бомбардир в истории НХЛ. Он обогнал легендарного Селянне

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Впереди только Ягр.

Александр Овечкин забил последний гол в матче против «Коламбуса» (6:2) и набрал 1458 (809+649) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский снайпер вышел на второе место в истории среди европейских бомбардиров, обогнав финна Теему Селянне. Первое место в рейтинге занимает чех Яромир Ягр, который опережает Овечкина почти на 500 баллов.

Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ.

Следующей целью Ови в историческом списке будет другой уроженец Европы — этнический словак Стэн Микита. До легенды «Чикаго» капитану «Вашингтона» осталось всего девять очков. Идущий 14-м Пол Коффи опережает Овечкина на 73 очка, замыкающий топ-10 Фил Эспозито — на 132.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.

В 2023 году Овечкин забил уже три гола. Сейчас на счету Александра 809 шайб в 1315 матчах. От владеющего вечным рекордом лиги Уэйна Гретцки россиянин отстает на 85 точных бросков. Второй снайпер среди действующих игроков — Сидни Кросби — занимает с 537 голами 34-е место в истории.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Александр Овечкин. Что творит Овечкин! Семь голов в четырех матчах — и финская легенда позади
Александр Овечкин
Теему Селянне
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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34
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