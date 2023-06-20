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Сегодня, 13:45

Могильный, Гончар, Мальцев, Михайлов. Кто из звезд нашего хоккея попадет в Зал славы в Торонто?

Отдел хоккея «СЭ»
Александр Могильный, Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов
Александр Могильный, Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов.
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Выборы уже завтра.

Сегодня официальный сайт НХЛ опубликовал список потенциальных претендентов на включение в Зал славы хоккея в Торонто в 2023 году. Среди них четыре представителя России/СССР: Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

Также в число кандидатов вошли такие легендарные игроки, как Хенрик Лундквист, Кори Кроуфорд, Род Бриндамор, Патрик Элиаш, Тео Флери, Кертис Джозеф, Крис Осгуд, Джереми Реник, Кит Ткачак, Пьер Тержон, Майк Вернон и Хенрик Зеттерберг. Комиссия соберется в среду, 21 июня, после чего объявит кандидатов.

Хоккеист Александр Могильный
Александр Могильный.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Что такое Зал славы хоккея?

Зал славы был основан в 1943 году. Изначально кандидаты делились на две категории — игроков и функционеров (в том числе тренеров, владельцев команд). С 1961 года появилась категория судей, а с 2010 года в Зал славы могут быть введены хоккеистки.

Александр Могильный. Четыре российские легенды могли войти в Зал славы. Не включили ни одного

В прошлом году в него были включены экс-звезды НХЛ Хенрик и Даниэль Седины, Роберто Люонго, Даниэль Альфредссон, хоккеистка Рийкка Саллинен, а также основатель одной из первых в Канаде хоккейных школ Херб Карнеги.

У кого из россиян наибольшие шансы?

Предугадывать бессмысленно, можно только признать, что все четверо заслуживают включения в Зал славы, но если хотя бы один туда попадет в этом году, это будет уже неплохо.

Мощнейшую карьеру в НХЛ провел Александр Могильный, отыгравший за океаном 17 сезонов и набравший более 1000 очков. Немногим меньше баллов набрал защитник Сергей Гончар. Михайлова и Мальцева за океаном помнят по блистательной игре за сборную СССР.

Хоккеист Сергей Гончар
Сергей Гончар.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Что нужно, чтобы игрока включили в Зал славы?

Кандидаты должны получить не менее 75 процентов голосов отборочной комиссии. Выборный комитет состоит из 18 человек — членов Зала славы, спортивных журналистов и функционеров. Среди них звезды НХЛ прошлого — Игорь Ларионов (единственный россиянин в комиссии), Яри Курри, Люк Робитайл и Майк Гартнер.

Александр ЯКУШЕВ (справа). Он не играл в НХЛ, но достойнее многих. Якушев — в Зале хоккейной славы

Кто из наших уже включен в Зал славы?

Этой чести удостоены уже девять российских и советских хоккеистов и один тренер — это Валерий Харламов, Александр Якушев, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Зубов, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Анатолий Тарасов.

Александр Могильный
Сергей Гончар
Хоккей
НХЛ
Александр Мальцев (хоккей)
Борис Михайлов
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