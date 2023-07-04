Губерниев рассказал, как относится к проведению матчей в нехоккейных странах

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к проведению матчей в нехоккейных странах.

«Поскольку нас вышвырнули из международной хоккейной семьи, то надо пытаться с помощью хоккея захватывать те страны, которым это будет интересно. Я ничего плохого в этом не вижу. Всякая движуха — это хорошо. Если не получается сыграть в Канаде, то будем играть в Индии и Монголии. Только, мне кажется, надо с опаской подходить к Африканскому континенту. Не очень я уверен, что надо играть с Сомали или с ЦАР. А что касается Монголии и Индии, то я двумя руками за. Можно сыграть и в хоккей на траве, это все реклама вида спорта. В общем, я за любой движ, который связан за спортом. Хоккей на льду, на траве, на песке — все классно», — приводит слова Губерниева «РБ спорт».

Весной 2022 года Международная федерации хоккея (IIHF) отстранила сборную России по хоккею от участия в турнирах под своей эгидой. В марте 2023-го отстранение было продлено на сезон-2023/24.