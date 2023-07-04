Плющев — о возможном матче Россия — Индия по хоккею на траве: «Ротенберг может все»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил идею главного тренера сборной «России 25» Романа Ротенберга сыграть в хоккей на траве с командой Индии.

«Роман Ротенберг сказал, что команда России может поехать играть в хоккей на траве в Индию? Ха-ха, у меня нет комментариев. Хоккей на траве и классический хоккей принципиально отличаются вообще всем. Одни играют на коньках, другие — на ногах, клюшки другие, техника другая. Не представляю, как это может быть (смеется). Ну, видимо, в этом мире все возможно (смеется). Думаю, Роман Борисович может все. Не удивлюсь, если увижу какого-нибудь Матвея Мичкова, рассекающего по траве (смеется)», — цитирует Legalbet слова Плющева.

Также специалист ответил на вопрос, хотел бы он посмотреть такую игру.

«Если мне надо посмеяться, то я пойду в цирк. Но издеваться над моей игрой, которой я отдал практически всю жизнь, не очень. Издевательство над хоккеем», — добавил Плющев.

Ротенберг возглавил команду «Россия 25» в апреле этого года. Также 42-летний специалист является главным тренером СКА и работает первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР).