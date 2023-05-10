Порядин: «Матчи с белорусами создают фундамент для возвращения хоккеистов на мировую арену»

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Нападающий «Спартака» Павел Порядин считает, что майское турне сборной «России 25» закладывают фундамент для возвращения на международные соревнования.
«У белорусов хорошая команда, у них молодой состав и свои задачи. Рано или поздно мы вернемся на международную арену, и эти игры составляют фундамент нашего возвращения, в этих матчах нужно показывать себя и доказывать, что ты достоин вызова в сборную страны. Конечно, обычно в мае ты отдыхаешь, но это интересный опыт. Раньше в конце апреля был финал в нашем чемпионате, а потом шел чемпионат мира, поэтому надо тоже понимать, каково это сыграть так много игр», — приводит слова Порядина ТАСС.
Вчера, 9 мая, «Россия 25» в Красноярске победила белорусов со счетом 5:1.
Ранее команда России обыграли сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах в Челябинске (4:0 и 6:2).
Также российская и белорусская команды сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске.