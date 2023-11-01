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Сегодня, 17:15

Свищев — о словах Тардифа о возможности допуска российских хоккеистов на Олимпиаду-2026: «Банальный шантаж»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о том, что дело вратаря ЦСКА Ивана Федотова может повлиять на допуск россиян на Олимпиаду-2026.

«То, что озвучивал неоднократно президент федерации хоккея Тардиф, все помнят. Известная история с нашим хоккеистом, который был призван в армию. Отсюда ноги и начинают расти. Это банальный шантаж и попирание прав нашей национальной федерации. Все это не имеет общего от того, чтобы допустить нашу команду к Олимпийским играм», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что решение о допуске российских хоккеистов до Олимпийских игр-2026 будет принято до марта 2024 года.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/hockey/11267480-svischev-o-slovah-tardifa-o-vozmozhnosti-dopuska-rossijskih-hokkeistov-na-olimpiadu-banalnyj-shantazh-i-popiranie-prav-nashej-federacii.html
Сборная России по хоккею
Дмитрий Свищев
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