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Сегодня, 15:50

Быков считает, что предварительное включение России в групповой этап Олимпиады-2026 ничего не значит

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение ИИХФ, которая предварительно включила сборную России в число участников группового этапа Олимпиады-2026.

«Сложно что-то сказать по этому поводу, так как у ИИХФ «семь пятниц на неделе». На данном этапе это решение ничего не означает. Откуда ветер подует , такое решение они и примут! Это уже не независимая организация после того, как они приняли свои решения», — сказал Быков «СЭ».

31 октября ИИХФ опубликовала составы групп олимпийского турнира и квалификационных раундов. Российская команда попадет в одну группу с США в случае возвращения россиян на международные турниры. Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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