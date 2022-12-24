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В Москве хоккеист скончался после потери сознания во время матча любительских команд, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на ледовой арене на улице Яблочкова, где встречались команды «Арсенал III» и «Jersey 53».
45-летнему игроку стало плохо, и он упал на лед. Несмотря на усилия медиков, он скончался по дороге в больницу.
В сентябре аналогичный трагический инцидент произошел на матче хоккейных команд в Нижнем Новгороде. У 47-летнего игрока остановилось сердце и врачам не удалось его спасти.