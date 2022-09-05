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5 сентября, 23:21

Главный тренер «СКА-Невы»: «Надеюсь, травма Танкова не будет страшной и тяжелой»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «СКА-Невы» Александр Титов прокомментировал эпизод, в котором получил травму нападающий команды Кирилл Танков.

— По поводу Танкова новости есть? Что с ним?

— Тревожная ситуация. Будем надеяться, что все обойдется. Игрока увезли в больницу на обследование, наложили шину на шею. Головой об борт ударился, толчок со стороны игрока «Динамо» был. Видео мы не смотрели, но с лавки толчок виден был. Судьи смотрели эпизод не просто так. Надеюсь, что эта травма не будет страшной и тяжелой, — цитирует тренера сайт команды.

Как стало известно «СЭ», на данный момент 20-летний хоккеист находится в реанимации.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/forvard-ska-nahoditsya-v-reanimacii-posle-silovogo-priema-1970286/
Александр Титов
ХК СКА-Нева
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