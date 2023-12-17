Сборная США опубликовала расширенный состав на молодежный чемпионат мира

Сборная США опубликовала расширенный состав команды на молодежный чемпионат мира-2024, который пройдет в Швеции.

Вратари: Трей Огастин, Джейкоб Фаулер, Сэм Хиллебрандт.

Защитники: Зив Буйум, Симус Кейси, Райан Чесли, Дрю Фортескью, Лэйн Хатсон , Арам Миннетян, Эрик Полкамп, Сэм Ринзель.

Нападающие: Гэвин Бриндли, Куинн Финли, Каттер Готье, Гэвин Хэйес, Исаак Ховард , Райан Леонард, Рутгер Макгроарти, Оливер Мур, Фрэнк Назар III, Дэнни Нельсон, Гейб Перро, Уилл Смит, Джимми Снаггеруд, Кэри Терренс.

МЧМ-2024 пройдет в Швеции с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.