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Молодежный ЧМ

2 декабря, 23:49

TSN: хоккеистов обяжут носить защиту шеи на молодежном и юниорском чемпионатах мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделает обязательным для хоккеистов ношение защиты для шеи на матчах молодежного и юниорского чемпионатах мира, сообщает TSN.

Молодежный чемпионат мира состоится в Швеции с 26 декабря по 5 января. Юниорский ЧМ пройдет в Финляндии с 25 апреля по 5 мая 2024 года.

В октябре бывший форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком. 29-летний американец Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.

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