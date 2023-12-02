TSN: хоккеистов обяжут носить защиту шеи на молодежном и юниорском чемпионатах мира

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделает обязательным для хоккеистов ношение защиты для шеи на матчах молодежного и юниорского чемпионатах мира, сообщает TSN.

Молодежный чемпионат мира состоится в Швеции с 26 декабря по 5 января. Юниорский ЧМ пройдет в Финляндии с 25 апреля по 5 мая 2024 года.

В октябре бывший форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком. 29-летний американец Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.