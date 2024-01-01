Стали известны пары четвертьфиналистов МЧМ-2024

Определились участники четвертьфинальных матчей на молодежном чемпионате мира 2024 года. Турнир проходит в Гетеборге (Швеция).

Четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира-2024:

Словакия — Финляндия (начало — 2 января в 14.00 мск)

Канада — Чехия (начало — 2 января в 16.30 мск)

США — Латвия (начало — 2 января в 19.00 мск)

Швеция — Швейцария (начало — 2 января в 21.30 мск)

Матчи 1/4 финала пройдут 2 января, полуфинальные встречи состоятся 4 января.

Сборные Германии и Норвегии, занявшие последние места в группах, встретятся в игре на понижение.

Международная федерация хоккея отстранила все сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах.