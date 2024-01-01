Канада обыграла Германию в матче МЧМ-2024

Сборная Канады обыграла Германию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 6:3.

У канадцев шайбы забросили Маклин Селебрини (дубль), Брейден Ягер, Оуэн Бек, Джордан Дюма и Истон Коуэн. У немцев голы забивали Джулиан Лутц, Роман Кехтер и Джулиус Зумпф.

Канада досрочно обеспечила себе выход в плей-офф — 9 очков и второе место в группе А. Германия завершила групповой турнир на последнем месте — 3 очка.

Молодежный чемпионат мира. Группа A

Канада U20 — Германия U20 — 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Голы: Луц — 1 (бол., Зинн), 2:57 — 0:1. Селебрини — 3 (Нельсон, Бонк), 6:20 — 1:1. Ягер — 2 (бол., Даниэльсон, Минтен), 14:37 — 2:1. Кехтер — 2 (бол.), 21:49 — 2:2. Бек — 1 (Рекоф), 41:40 — 3:2. Зумф — 1 (бол., Роллингер, Вебер), 47:32 — 3:3. Дюма — 1 (бол., Рекоф, Пойтрас), 48:32 — 4:3. Селебрини — 4 (Ягер, Бонк), 56:02 — 5:3. Коуэн — 1 (п.в., Олард, Матейчук), 57:16 — 6:3.

Вратари: Руссо — Биттнер.

Штраф: 33 — 10.

Броски: 35 (13+12+10) — 20 (3+5+12).

Судьи: Жак, Кова.

31 декабря. Гетеборг. Scandinavium.