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Сегодня, 16:40

Международная федерация хоккея примет решение по участию России в чемпионате мира в конце мая

Иван Шитик
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение по возможному возвращению сборной России на международную арену будет принято на конгрессе ИИХФ в конце мая 2023 года.

«Решение об участии России и Белоруссии в сезоне-2023/24 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодежный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая», — приводит слова Тардифа РИА «Новости».

В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230106/khokkey-1843284638.html
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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