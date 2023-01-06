Международная федерация хоккея примет решение по участию России в чемпионате мира в конце мая

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение по возможному возвращению сборной России на международную арену будет принято на конгрессе ИИХФ в конце мая 2023 года.

«Решение об участии России и Белоруссии в сезоне-2023/24 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодежный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая», — приводит слова Тардифа РИА «Новости».

В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ.