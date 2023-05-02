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Сегодня, 10:05

Тардиф — о контактах с Россией по поводу возвращения на международные турниры: «Полностью беру эту задачу на себя»

Микеле Антонов
Корреспондент
Люк Тардиф.
Фото Global Look Press
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о том, как на данный момент осуществляются контакты с российской и белорусской стороной по поводу возвращения на международные турниры.

«После всех решений ИИХФ в первую очередь информировала и объяснила российской и белорусской федерациям следующие сроки для переоценки ситуации. И я лично занимаюсь передачей этой информации. Никогда не бывает легко, но я полностью беру на себя эту задачу как президент организации», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта 2023 года отстранение было продлено еще на один год.

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Люк Тардиф
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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