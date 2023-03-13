Тардиф назвал слухами призывы федераций допустить российских хоккеистов на чемпионат мира

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что новость о том, что большинство членов организации выступает за возвращение сборной России на чемпионат мира в 2024 году — фейк.

Ранее СМИ сообщали, что сборная России по Хоккею близка к тому, чтобы выступить на ЧМ-2024, так как большинство членов IIHF, в числе которых Канада и США, выступает за возвращение российской национальной команды на международные турниры.

«Слухи! Пока ничего не решено», — приводит слова Тардифа РИА «Новости».

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.