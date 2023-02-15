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Сегодня, 19:29

Глава ИИХФ проведет встречу с МОК по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов

Артем Бухаев
Корреспондент
Люк Тардиф.
Фото Global Look Press
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на вопрос «СЭ» о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

«Мы всегда говорили, что будем разбираться с участием России и Белоруссии год за годом. Через несколько дней у меня будет встреча с МОК. В марте ИИХФ проведет заседание Совета. На сезон-2023/24 решение будет принято, как минимум, во время или до Конгресса ИИХФ в Тампере в конце мая 2023 года», — сказал Тардиф «СЭ».

Сборные России и Белоруссии по решению ИИХФ после рекомендаций МОК пропустили чемпионат мира 2022 года и пропустят предстоящий турнир в Тампере и Риге.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
МОК
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