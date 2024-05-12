Тардиф объяснил, почему на чемпионате мира по хоккею запрещены российские флаги

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф объяснил, почему организаторы чемпионата мира в Чехии не разрешают болельщикам приходить на матчи турнира с флагами России и Белоруссии.

«Флаги стран, национальные команды которых не выступают на турнире, запрещено приносить на трибуны», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Сборные России и Белоруссии пропускают третий чемпионат мира подряд. Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. Действующим победителем турнира является сборная Канады.