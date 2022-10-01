ИИХФ исключила Россию, потому что не имела другого выбора. Осталось понять, когда нас вернут

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Салават Юлаев» приехал в Челябинск и слишком легко взял два очка, обыграв «Трактор» с сухим счетом. И не сказать, что уфимцы выглядели здорово. Нет же, проблем и у этой команды достаточно. Например, нападающие не забросили ни одной шайбы в матче, в атаке пока все грустно, но даже в таком состоянии команда Виктора Козлова победила.

Челябинцы опять расстроили. Уже не первый, да и не второй раз в сезоне команда Анвара Гатиятулина выглядела чересчур осторожной, точнее, даже запуганной. И с такой закрытой тактикой можно было бы смириться, но она не приносит ничего. «В первом периоде мы выглядели неплохо, у нас был план», — заявил главный тренер на пресс-конференции. Это очень странно. Тренер не был замечен в том, чтобы называть белое черным и настаивать на этом. Но какой же это был хороший хоккей, когда соперник на чужом льду в первом отрезке встречи перебрасывает со счетом 18:5, а лучшим становится вратарь Эндрю Хэммонд, немного обалдевший от нагрузки в первой встрече? Оцените, как он смотрит на защитников, когда забрасывает Шакир Мухамадуллин. Они же не защитника блокируют, а ему мешают, закрывают обзор.

Гатиятулин все твердит про план, но в последних шести матчах команда одержала только две победы — над «Нефтехимиком», у которого были серьезные проблемы во вратарской линии, и «Куньлунем». И то с мытищинскими китайцами все было достаточно напряженно. Но состав не меняется, никаких новый идей. Раньше к Петру Хохрякову ставили Антона Бурдасова, и он был незаметен, теперь с центром-разрушителем и Кириллом Капустиным, которые примерно такого же плана, выходит чистый форвард Тему Пулккинен. И у финна в последних шести играх лишь одна шайба в ворота Ярослава Озолина, которого после этого сразу отправили в Ижевск, а также передача во встрече с «Торпедо», проигранной с треском. Понятно, что есть дефицит центров, но если тройка не работает, то не пора ли прекратить опыт и что-то менять? Считается, что Гатиятулин — тренер, который делает упор на оборону. Это нормально. Но разве защита хороша? Разве приемлемо, когда все ошибаются и не знают, куда бежать? «Трактору» надо что-то делать. И пусть команда в зоне плей-офф, но только на восьмом месте, а позади «Авангард» и «Нефтехимик», почувствовавший вкус побед. Если «следовать плану», то 1 марта все уйдут в отпуск. И это никому не понравится.

Решение

Международная федерация хоккея приняла решение о том, что сборная России будет играть в группе сильнейших, как только будет допущена к чемпионату мира. Да-да, были опасения, что когда мировой кризис прекратится, наша команда опустится в первый или даже второй дивизион, ведь рейтинг сборной падает после каждого пропущенного соревнования. И хотя голосование за возвращение не было единогласным, в ИИХФ поступили справедливо. Все-таки сборная пропускает международные турниры не по своей прихоти. Это организация исключила команду из числа участников, наши спортсмены ничего плохого никому не делали. Правда, будем справедливы, в нынешней ситуации у ИИХФ и не было другого выхода. Можно сколько угодно говорить о плохом руководителе федерации (а он действительно очень странный), но сейчас один Люк Тардифф не сделает ничего.

Напомню, что Рене Фазель, про которого любят вспоминать как о человеке, который избегал скандалов, тоже совершал поступки, продиктованные политической обстановкой, он не мог руководствоваться только спортом. Против возвращения России в элиту выступили представители Прибалтики, Великобритания и Украина. Понятны мотивы представителей государств, но важно, что самые главные хоккейные страны показали разумность и объективность в вопросе. Потому что все прекрасно видят, во что превратился молодежный чемпионат мира без нашей команды, да и можно ли называть полноценными последних победителей мирового первенства, если в нем не участвовали сильнейшие? Не получили мы вчера ответ только на один вопрос — когда сборная вернется на международную арену? И никто сейчас не даст на него ответа.

Наказание

Российский хоккеист Никита Щербак остался без работы. Напомним, что после того как форвард покинул Россию, он провел сезон в АХЛ, а затем перебрался в Восточную Европу, подписав контракт со словацким клубом из Бански-Быстрицы, Никита понравился соседям и перебрался в «Маунтфилд» из Чехии. Более того, уже до окончания первого сезона ему предложили новое соглашение, форвардом были довольны. Стиль Никиты очень подходит местному турниру. Щербак в отсутствие жесткой борьбы раскрывается, творит и приносит пользу. Он и нынешний сезон начал в чемпионате Чехии, но внезапно стал жертвой политической ситуации, хотя, уверен, вряд ли особо в курсе, что происходит вокруг. Но рабочая виза заканчивалась, а в новой ему отказали. И нападающий, хоть и провел пять матчей в турнире, вынужден уехать. А форвард и нынешний сезон начал здорово — Щербак шел по графику «одно очко за игру».

Что теперь делать дальше? На самом деле, агент Никиты должен активизироваться и сделать все, чтобы вернуться в КХЛ. Права на хоккеиста принадлежат «Трактору», а в клубе дефицит как раз тех, кто умеет забивать. Да, все минусы Никиты известны. Он боится силовой борьбы и легко уходит в тень. Но стоит ему дать свободу, как он сразу придумывает что-то интересное. У уральцев не так много хоккеистов, способных что-то придумать. По некоторым данным, агент хоккеиста пока не выходил на челябинский клуб. А должен. В конце концов, можно придумать какой-то вариант с обменом. У Щербака опыт выступления в НХЛ, а в России не получилось по разным причинам. Но почему бы снова не попробовать?