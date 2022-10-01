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Сегодня, 11:45

ИИХФ исключила Россию, потому что не имела другого выбора. Осталось понять, когда нас вернут

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты сборной России по хоккею.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Салават Юлаев» приехал в Челябинск и слишком легко взял два очка, обыграв «Трактор» с сухим счетом. И не сказать, что уфимцы выглядели здорово. Нет же, проблем и у этой команды достаточно. Например, нападающие не забросили ни одной шайбы в матче, в атаке пока все грустно, но даже в таком состоянии команда Виктора Козлова победила.

Челябинцы опять расстроили. Уже не первый, да и не второй раз в сезоне команда Анвара Гатиятулина выглядела чересчур осторожной, точнее, даже запуганной. И с такой закрытой тактикой можно было бы смириться, но она не приносит ничего. «В первом периоде мы выглядели неплохо, у нас был план», — заявил главный тренер на пресс-конференции. Это очень странно. Тренер не был замечен в том, чтобы называть белое черным и настаивать на этом. Но какой же это был хороший хоккей, когда соперник на чужом льду в первом отрезке встречи перебрасывает со счетом 18:5, а лучшим становится вратарь Эндрю Хэммонд, немного обалдевший от нагрузки в первой встрече? Оцените, как он смотрит на защитников, когда забрасывает Шакир Мухамадуллин. Они же не защитника блокируют, а ему мешают, закрывают обзор.

Гатиятулин все твердит про план, но в последних шести матчах команда одержала только две победы — над «Нефтехимиком», у которого были серьезные проблемы во вратарской линии, и «Куньлунем». И то с мытищинскими китайцами все было достаточно напряженно. Но состав не меняется, никаких новый идей. Раньше к Петру Хохрякову ставили Антона Бурдасова, и он был незаметен, теперь с центром-разрушителем и Кириллом Капустиным, которые примерно такого же плана, выходит чистый форвард Тему Пулккинен. И у финна в последних шести играх лишь одна шайба в ворота Ярослава Озолина, которого после этого сразу отправили в Ижевск, а также передача во встрече с «Торпедо», проигранной с треском. Понятно, что есть дефицит центров, но если тройка не работает, то не пора ли прекратить опыт и что-то менять? Считается, что Гатиятулин — тренер, который делает упор на оборону. Это нормально. Но разве защита хороша? Разве приемлемо, когда все ошибаются и не знают, куда бежать? «Трактору» надо что-то делать. И пусть команда в зоне плей-офф, но только на восьмом месте, а позади «Авангард» и «Нефтехимик», почувствовавший вкус побед. Если «следовать плану», то 1 марта все уйдут в отпуск. И это никому не понравится.

Решение

Международная федерация хоккея приняла решение о том, что сборная России будет играть в группе сильнейших, как только будет допущена к чемпионату мира. Да-да, были опасения, что когда мировой кризис прекратится, наша команда опустится в первый или даже второй дивизион, ведь рейтинг сборной падает после каждого пропущенного соревнования. И хотя голосование за возвращение не было единогласным, в ИИХФ поступили справедливо. Все-таки сборная пропускает международные турниры не по своей прихоти. Это организация исключила команду из числа участников, наши спортсмены ничего плохого никому не делали. Правда, будем справедливы, в нынешней ситуации у ИИХФ и не было другого выхода. Можно сколько угодно говорить о плохом руководителе федерации (а он действительно очень странный), но сейчас один Люк Тардифф не сделает ничего.

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Напомню, что Рене Фазель, про которого любят вспоминать как о человеке, который избегал скандалов, тоже совершал поступки, продиктованные политической обстановкой, он не мог руководствоваться только спортом. Против возвращения России в элиту выступили представители Прибалтики, Великобритания и Украина. Понятны мотивы представителей государств, но важно, что самые главные хоккейные страны показали разумность и объективность в вопросе. Потому что все прекрасно видят, во что превратился молодежный чемпионат мира без нашей команды, да и можно ли называть полноценными последних победителей мирового первенства, если в нем не участвовали сильнейшие? Не получили мы вчера ответ только на один вопрос — когда сборная вернется на международную арену? И никто сейчас не даст на него ответа.

Наказание

Российский хоккеист Никита Щербак остался без работы. Напомним, что после того как форвард покинул Россию, он провел сезон в АХЛ, а затем перебрался в Восточную Европу, подписав контракт со словацким клубом из Бански-Быстрицы, Никита понравился соседям и перебрался в «Маунтфилд» из Чехии. Более того, уже до окончания первого сезона ему предложили новое соглашение, форвардом были довольны. Стиль Никиты очень подходит местному турниру. Щербак в отсутствие жесткой борьбы раскрывается, творит и приносит пользу. Он и нынешний сезон начал в чемпионате Чехии, но внезапно стал жертвой политической ситуации, хотя, уверен, вряд ли особо в курсе, что происходит вокруг. Но рабочая виза заканчивалась, а в новой ему отказали. И нападающий, хоть и провел пять матчей в турнире, вынужден уехать. А форвард и нынешний сезон начал здорово — Щербак шел по графику «одно очко за игру».

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Что теперь делать дальше? На самом деле, агент Никиты должен активизироваться и сделать все, чтобы вернуться в КХЛ. Права на хоккеиста принадлежат «Трактору», а в клубе дефицит как раз тех, кто умеет забивать. Да, все минусы Никиты известны. Он боится силовой борьбы и легко уходит в тень. Но стоит ему дать свободу, как он сразу придумывает что-то интересное. У уральцев не так много хоккеистов, способных что-то придумать. По некоторым данным, агент хоккеиста пока не выходил на челябинский клуб. А должен. В конце концов, можно придумать какой-то вариант с обменом. У Щербака опыт выступления в НХЛ, а в России не получилось по разным причинам. Но почему бы снова не попробовать?

Никита Щербак
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Сборная России по хоккею
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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