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Сегодня, 22:00

Разборка фаворитов на ЧМ: канадец ударил финна между ног, бывший вратарь «Сибири» забил сам себе

Канада отыгралась с 0:2 и победила Финляндию в матче ЧМ-2024
Отдел хоккея «СЭ»
18 мая. Харри Сятери и Брэндон Танев в матче Канада — Финляндия (5:3).
Фото Reuters
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«Кленовые листья» проигрывали 0:2, но смогли вытащить матч.

Чемпионат мира. Группа A
Канада — Финляндия — 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Голы: Пулюярви — 2 (Риссанен, Иннала), 1:35 — 0:1. Пуустинен — 1 (бол., Хюрю, Саариярви), 3:51 — 0:2. Козенс — 4 (Манджапане, Пауэр), 14:53 — 1:2. Танев — 2 (Таварес), 16:30 — 2:2. Пулюярви — 3 (Виттасмяки, Мяеналанен), 36:07 — 2:3. Пауэр — 1 (Козенс, Парэйко), 37:12 — 3:3. Хагель — 2 (Таварес, Дюбуа), 51:32 — 4:3. Мерсер — 2 (п.в., Пауэр), 59:39 — 5:3.
Вратари: Биннингтон — Сятери (58:20 — 59:16, 59:37 — 59:39).
Штраф: 31 — 8.
Броски: 22 (11+7+4) — 32 (16+7+9).
Судьи: Макфарлейн, Шрадер.
18 мая. Прага. o2 Arena.

Матч Канады и Финляндии был одним из самых ожидаемых на групповом этапе чемпионате мира и в итоге не разочаровал. Финны после сенсационного поражения от австрийцев (2:3) вышли максимально заряженными и уже на старте матча дважды огорчили Джордана Биннингтона. Пожалуй, свою лучшую игру за последние годы провел один из главных нераскрывшихся талантов финского хоккея Йессе Пулюярви. В «Питтсбурге» (как и много где до этого) он зачах, но получил вызов в сборную и отблагодарил тренеров за доверие дублем с Канадой.

Канадцы недолго пребывали в шоке и к середине первого периода отошли окончательно. Финны играли в свой привычный хоккей, который хочется смотреть, только если вы болельщик этой сборной. Они пытались затащить канадцев в свою вязкую игру, но к концу первой двадцатиминутки счет уже был равным. Причем второй гол бывший вратарь «Сибири» Харри Сятери забил сам себе.

Несмотря на то, что канадская сборная полностью собрана из представителей НХЛ, хоккей был далеко не самым быстрым. Иногда вообще возникало ощущение, что смотришь выставочную игру ветеранов или матч звезд. Такое впечатление быстро развеяли Боуэн Байрэм и Пулюярви. Они получили по две минуты штрафа за стычку, а после видео просмотра канадец отправился отдыхать до конца матча за то, что ударил соперника между ног.

Состав «кленовых листьев» и без того выглядел мощным, а перед самым стартом турнира стало известно, что команду пополнит форвард «Торонто» Джон Таварес. Звездный хоккеист приехал на чемпионат мира впервые за 12 лет, и у него еще нет медалей с этого соревнования. Пока он выглядит не слишком ярко, но сегодня сделал результат. Именно он отдал пас на пустые ворота Хэгелу, забросившему победную шайбу в середине третьего периода.

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Канадцы пока потеряли на турнире всего одно очко, рано расслабившись по ходу матча с Австрией (7:6 ОТ), и выглядят фаворитом турнира. А вот финны вполне могут даже не попасть в четвертьфинал. После пяти матчей на счету Суоми всего семь очков, у Австрии — на три меньше, но при этом впереди игры с Норвегией и Великобританией, в которых главные возмутители спокойствия на турнире вполне могут одержать две победы.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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