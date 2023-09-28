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Игры БРИКС

Сегодня, 15:18

Леонов надеется, что Игры стран БРИКС станут хорошим предолимпийским сбором

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что Игры стран БРИКС в Казани, которые планируется провести в июне 2024 года, могут стать хорошим предолимпийским сбором для спортсменов.

«По регламенту, наверное, очень будет похоже на то, что мы делали с Играми стран СНГ. Повторю, что проект новый, хотим сделать его на высоком и достойном уровне, чтобы этот проект жил и дальше, как нам удалось это сделать с Играми стран СНГ. Тем более здесь повестка более расширенная, то есть больше стран изначально, многие уже заинтересованы приехать в Казань. Это будет где-то за месяц до Олимпийских игр, мы понимаем, что месяц — такой короткий срок, но все же это можно рассматривать как последний старт для ряда видов спорта перед Парижем. Может, для ряда стран это будет как предолимпийский сбор, хороший тест. Думаю, что в ближайшие месяц-два, мы более детально расскажем и о видах спорта, объектах и регламенте, мы хотим сделать очень достойное крупное международное мероприятие», — приводит слова Леонова ТАСС.

Игры будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18861565
Владимир Леонов
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