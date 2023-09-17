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Невероятный камбэк «Актобе», шикарный гол «Астаны». Итоги 22-го тура чемпионата Казахстана

«Актобе» обыграл «Ордабасы», «Кайрат» одержал волевую победу над «Жетысу»
Галина Глазко
редактор интернет отдела
Игровой эпизод матча «Актобе» — «Ордабасы».
Фото ФК «Актобе»
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Борьба накаляется.

В чемпионате Казахстана стартовала финальная часть сезона. «СЭ» рассказывает о самых ярких событиях 22-го тура.

Лидер неожиданно теряет очки

Казахстан: Высшая лига. 22-й тур
16 сент, 00:00. Tcentralny (Актюбинск)
Актобе
2:1
Ордабасы

Главный матч тура — встреча лидера «Ордабасы» и идущего на второй строчке «Актобе». Команда из Шымкента считалась фаворитом, но вновь не оправдала ожиданий своих болельщиков. До этого лидер потерял очки, сыграв вничью с «Тоболом» (0:0), а теперь уступил ближайшему конкуренту (1:2).

Матч получился очень ярким: команды много атаковали и постоянно обменивались опасными ударами. Счет открыли гости, но хозяева ответили двумя мячами во втором тайме. При этом интрига сохранялась до последних секунд: голкипер «Актобе» Стас Покатилов на 99-й минуте потащил пенальти, а после игры рассказал об эмоциональной установке, спровоцировавшей камбэк, в раздевалке.

«Тренер сказал нам, что так не пойдет, что надо доставать яйца, проявлять характер в единоборствах, выигрывать подборы. 13-й сектор — как всегда, топ! Просто нет слов. Как будто в Англии играем», — признался Покатилов.

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Несмотря на поражение, сложно представить, что может помешать «Ордабасы» отпраздновать первое чемпионство в своей истории. Шымкентинцы продолжают лидировать с 49 очками, а команда Карповича остается второй с 44 баллами. При этом у лидера остается матч в запасе. Чтобы «Актобе» вырвать титул, ему необходимо выиграть все оставшиеся встречи и надеяться на то, что «Ордабасы» продолжит терять очки.

Гол тура

Казахстан: Высшая лига. 22-й тур
16 сент, 00:00. Astana Arena (Астана)
Астана
2:1
Тобол Кс

Самый красивый мяч был забит в матче между «Астаной» и «Тоболом». Сербский защитник действующего чемпиона Алекса Аманович получил мяч на своей половине поля, добежал с ним до чужой штрафной и вонзил его в сетку, увеличив преимущество своей команды — 2:0. Интересно и то, что Аманович до недавнего времени играл за «Тобол», но в январе этого года перешел в «Астану».

Матч завершился победой «Астаны» — 2:1. Столичный клуб идет на третьем месте с 43 очками, «Тобол» — седьмой с 28 баллами.

Волевая победа «Кайрата»

Казахстан: Высшая лига. 22-й тур
17 сент, 00:00. Zhetysu (Талды-Курган)
Жетысу
1:2
Кайрат

Яркой получилась и победа «Кайрата». Сначала экс-команда Андрея Аршавина отдала преимущество и неожиданно пропустила, но отыгралась до перерыва, а во втором тайме вырвала победу. Оба гола — на счету бразильца Жоао Пауло.

Алмаатинцы с 38 очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а «Жетысу» расположился на девятой строчке (25).

Что с борьбой за выживание?

Казахстан: Высшая лига. 22-й тур
15 сент, 00:00. Tcentralny (Павлодар)
Аксу
0:1
Окжетпес

Команды на дне таблицы продолжают биться за сохранение прописки в элите. Так, «Окжетпес» взял важные для себя три очка, обыграв «Аксу» (1:0).

В другой встрече «Мактаарал» победил «Каспий» (2:0).

Казахстан: Высшая лига. 22-й тур
15 сент, 00:00. Zhas Kanat (Актау)
Каспий
0:2
Мактаарал

Таким образом, у «Каспия» и «Аксу» остается по 15 очков — они располагаются на предпоследнем и последнем местах соответственно. «Мактаарал» и «Окжетпес» набрали по 21 баллу и идут на 11-й и 12-й строчках.

До завершения чемпионата Казахстана остается всего пять туров, в которых развернется битва на каждом участке таблицы.

Матчи следующего, 23-го тура премьер-лиги стартуют 23 сентября.

Все результаты 22-го тура КПЛ

15 сентября

«Аксу» — «Окжетпес» — 0:1

«Каспий» — «Мактаарал» — 0:2

16 сентября

«Атырау» — «Кызылжар» — 0:0

«Астана» — «Тобол» — 2:1

«Актобе» — «Ордабасы» — 2:1

17 сентября

«Жетысу» — «Кайрат» — 1:2

«Шахтер» — «Кайсар» — 2:2

Турнирная таблица

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Футбол
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ФК Астана
ФК Кайрат
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