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Бойкот футболистов и черная полоса лидера. Итоги 23-го тура чемпионата Казахстана

«Астана» сенсационно обыграла «Ордабасы», «Кайрат» и «Шахтер» разошлись миром
Галина Глазко
редактор интернет отдела
Игровой эпизод матча «Ордабасы» — «Астана».
Фото ФК «Астана», Соцсети
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Интриг становится все больше.

В казахстанской премьер-лиге, которая подходит к финишной прямой, состоялись матчи 23-го тура. «СЭ» рассказывает о главных событиях в чемпионате.

Бойкот футболистов

Казахстан: Высшая лига. 23-й тур
24 сент, 00:00. Okzhetpes (Кокшетау)
Окжетпес
0:0
Атырау

Команда «Окжетпес» к игре 23-го тура против «Атырау» готовилась в не самом лучшем расположении духа. Футболистам не платят зарплату, поэтому они решились на бойкот и не явились на тренировку. Telegram-канал Kozhakhmet_inside сообщил, что деньги не выплачивают уже четыре месяца. Правда, на саму игру с «Атырау» футболисты все же вышли. Но если к матчу следующего тура против «Астаны» ситуация с финансами не решится, то бойкот будет неизбежен, уверяет источник.

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«Окжетпес» все же взял одно очко, сыграв дома в безголевую ничью с «Атырау». При этом последние 20 минут хозяева играли в большинстве. Защитник «Атырау» Олжас Керимжанов заработал вторую желтую карточку и был удален в поля.

«Окжетпес» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка, а «Атырау» занимает седьмую строчку с 30 баллами.

«Актобе» дарит шансы конкурентам

Казахстан: Высшая лига. 23-й тур
23 сент, 00:00. Karasai (Петропавловск)
Кызыл-Жар
0:0
Актобе

«Актобе» в прошлом туре подарил надежду на интригу в чемпионате, обыграв лидера турнирной таблицы «Ордабасы» (2:1). Но уже в этом туре команда экс-динамовца Андрея Карповича сыграла на выезде вничью с «Кызылжару» — 0:0. Гости больше владели мячом и имели хорошие моменты, но реализовать их не удалось.

Актюбинцы, имея 45 очков после 23 туров, теперь могут не только выпасть из чемпионской гонки, но и лишиться серебра. Клуб из Петропавловска тоже усложнил себе задачу в борьбе за третье место, пока он пятый с 38 очками.

Сенсация в матче тура

Казахстан: Высшая лига. 23-й тур
24 сент, 00:00. Kazhimukan Munaytpasov (Чимкент)
Ордабасы
1:2
Астана

«Ордабасы», который идет к первому в своей истории чемпионству, к концу турнира начал сдавать позиции. В последних двух турах команда потеряла важные очки, сыграв вничью с «Тоболом» (0:0) и уступив «Актобе» (1:2). В игре с «Астаной» ситуацию нужно было исправлять, но команда из Шымкента только ухудшила свое положение, проиграв дома со счетом 1:2.

«Ордабасы» по всем параметрам переживает не лучший период. Накануне матча команда лишилась еще одного лидера. Лазарет вслед за полузащитником Бауржаном Исламханом пополнил лучший бомбардир Всеволод Садовский, забивший девять голов во всех турнирах. В игре 22-го тура с «Актобе» он сломал ключицу, и, вероятнее всего, уже не поможет команде в этом сезоне. К проблеме с ротацией состава добавляются и лишние разговоры. Белорусские СМИ активно пишут, что главный тренер команды Александр Сиднев может покинуть свой пост в ближайшее время и вернуться в брестское «Динамо».

Благодаря этой победе действующий чемпион поднялся на второе место с 46 очками. «Ордабасы» остается лидером, но отрыв от «Астаны» теперь всего три балла.

Автобус для «Кайрата»

Казахстан: Высшая лига. 23-й тур
23 сент, 00:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
0:0
Шахтер Кг

Экс-команда Андрея Аршавина считалась фаворитом в противостоянии с карагандинским «Шахтером», но гости поставили «автобус» и удержали нули на табло.

После игры главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер посетовал на действия соперника.

«К сожалению, в этом году мы испытываем проблемы с командами, которые отказываются играть в футбол, садясь низким блоком. Нам очень сложно вскрыть такую оборону. Нам нужно реализовывать те моменты, которые возникают, открывать счет, и тогда игра будет совсем другая. У нас этого не получилось», — сказал на послематчевой пресс-конференции Кекер.

После этого тура «Кайрат» с 39 очками идет на четвертом месте, «Шахтер» — десятый (25).

Все результаты

23 сентября

«Кызылжар» — «Актобе» — 0:0

«Мактаарал» — «Аксу» — 2:0

«Кайрат» — «Шахтер» — 0:0

«Кайсар» — «Каспий» — 3:1

24 сентября

«Окжетпес» — «Атырау» — 0:0

«Тобол» — «Жетысу» — 1:2

«Ордабасы» — «Астана» — 1:2

Турнирная таблица после 23-го тура КПЛ

ФК Актобе
ФК Астана
ФК Кайрат
ФК Окжетпес
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