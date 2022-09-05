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5 сентября, 11:00

ОСАГО подешевеет и подорожает одновременно

Дмитрий Юрасов
Бланк ОСАГО.

Центробанк РФ выпустил указание о расширении тарифного коридора автогражданки, которое вступит в силу 13 сентября.

Верхняя и нижняя границы коридора повысятся и понизятся соответственно на 26 процентов, и базовый тариф для легковых автомобилей будет варьироваться от 1 646 до 7 535 рублей. Максимальная стоимость страховки для такси составит 15 756 рублей.

Одной из главных причин обновления регулятор называет резкий рост цен на запчасти, который влечет за собой увеличение сумм страховых возмещений. Вместе с тем добросовестные и законопослушные водители смогут платить меньше, а рост цен на ОСАГО в среднем должен снизиться, считают в ЦБ.

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