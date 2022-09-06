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6 сентября, 09:00

Кроссовер Omoda C5 получил одобрение в России

Дмитрий Юрасов
Кроссовер Omoda C5.

Росстандарт выдал ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на первую модель нового суббренда Chery, информация об этом появилась в открытой базе ведомства.

В документе содержатся основные технические параметры новинки: колесная база — 2630 мм, габаритная длина — 4400 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1588 мм, снаряженная масса — 1456 кг.

Как было заявлено ранее, кроссовер будет комплектоваться единственным силовым агрегатом, состоящим из бензинового турбомотора мощностью 147 л. с. и коробки-вариатора. Для автомобиля одобрено три варианта размерности покрышек — 215/65 R16, 215/60 R17 и 215/55 R18.

В списке базового оборудования перечисляются климат-контроль, центральный замок, электропривод стеклоподъемников и наружных зеркал, подушки безопасности, иммобилайзер, система мониторинга давления в шинах. В перечне опций — люк в крыше, электропривод передних сидений и двери багажника, подогрев ветрового стекла, рулевого колеса, сидений и форсунок омывателя, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики, USB-розетки, система бесключевого доступа и запуска двигателя.

Подробное описание комплектаций и цены должны быть оглашены в ближайшее время, поскольку ОТТС вступает в силу с 3 сентября.

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