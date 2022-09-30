Покупаем зимние шины: три хитрости

Близится время сезонной переобувки, для некоторых сопряженной с покупкой зимней резины. Как не разориться и не прогадать?

1. Размер имеет значение

Казалось бы, все просто: есть размерности покрышек, предусмотренные производителем и записанные в соответствующей документации, их и нужно придерживаться. Еще проще воспользоваться функцией подбора шин по модели автомобиля, имеющейся на сайтах многих магазинов, но есть нюансы. Яркий пример — Lada Vesta Cross, для которой одобрен единственный типоразмер 205/50 R17: на нее свободно монтируются и 16-дюймовые колеса, и даже 15-дюймовые, поскольку тормозные механизмы здесь те же, что у обычной «Весты». Понятно, что это касается в большей степени дисков, нежели шин, но при нынешних ценах разница между 17 и 15 дюймами может оказаться такой, что выгоднее будет взять «маленькие» покрышки и подходящие стальные диски, чем монтировать дорогую резину R17 на штатные колеса. К тому же при этом вы сэкономите на следующей переобувке, ведь нужно будет просто поменять зимние колеса в сборе на красивые летние.

Само собой, при подобной замене нужно пересчитывать геометрические параметры, — такую возможность дают шинные калькуляторы тех же онлайн-магазинов. Главное ограничение — наружный диаметр покрышки, который не должен сильно измениться, поэтому шина с меньшим посадочным диаметром (именно диаметром, так как буква R означает не радиус, как часто ошибочно считают, а радиальную конструкцию) должна быть более высокопрофильной. Например, вместо 205/50 R17 можно поставить 195/65 R15, и здесь есть иные резоны помимо дешевизны: увеличится плавность хода, а благодаря более узкому профилю шины будут лучше продавливать снег и сопротивляться слэшпленингу, то есть всплыванию в снежно-грязевой каше.

Увы, для приподнятой «Весты» такой вариант окажется вне закона: хотя всеобщий техосмотр отменен, могут возникнуть проблемы при перерегистрации, а теоретически подмену сможет заметить на дороге внимательный автоинспектор. Даже если размерность шин изменится несильно, возможны побочные эффекты, особенно если не угадать с высотой профиля. Так, если вместо штатных «вестовских» покрышек поставить более пухлые 205/60 R16 на других дисках, дорожный просвет немного увеличится, но спидометр будет подвирать, и при его показаниях 79 км/ч реальная скорость составит 81 км/ч, если пренебречь погрешностью.

Зимняя резина для автомобиля. Unsplash

2. Читаем шину

Помимо информации о размерности, на боковинах покрышек имеется масса разнообразных надписей: пресловутые «М+S» (на самом деле они вовсе не говорят о зимнем назначении), индексы нагрузки и скорости, класс экономичности и т.д. Наиболее полезными из них для рядового автомобилиста являются две — дата выпуска и информация по монтажу. Первая — это, как правило, четыре цифры в овале, где первые две соответствуют порядковому номеру недели, последние — году. То есть 2022 — это весна нынешнего года, шины свежие, хотя не стоит бояться и двух- трехгодовалых покрышек, если есть уверенность в их правильном хранении.

Что же касается правильного монтажа, это либо направление вращения колеса, которое указывает стрелка, либо наружная или внутренняя сторона. Первое актуально для шин с направленным рисунком протектора и контролируется при установке смонтированных колес на автомобиль, второе — для асимметричного дизайна при монтаже на диск. Более-менее квалифицированному сотруднику шиномонтажа эти надписи не нужны, поскольку всем известно, что «елочка» направленного рисунка должна быть направлена острием вниз, если смотреть спереди, а наружная сторона асимметричного протектора обычно отличается более монолитными блоками и менее густой сетью канавок, чем внутренняя.

Зимняя резина для автомобиля. Unsplash

3. С шипами или без?

Еще несколько лет назад асимметричный протектор довольно часто встречался у дорогих зимних покрышек, но теперь он практически вышел из моды. Такой дизайн используется в основном для фрикционных зимних моделей (они же нешипованные) так называемого европейского типа, предназначенных для эксплуатации в условиях мягкой зимы и преимущественно в городских условиях, когда снег регулярно убирают. Внешне они, как правило, отличаются от «липучек» скандинавского типа, заточенных под более суровую зиму, скругленными плечевыми зонами, меньшим количеством узких прорезей-ламелей и наличием продольных канавок, как у летних покрышек. Хотя внешность может быть обманчивой, здесь очень многое зависит от состава резиновой смеси.

У шипованных моделей резина обычно попроще, так как за основные зимние свойства отвечают собственно шипы. В последнее время у топовых брендов отмечается тенденция к увеличению их количества с одновременным уменьшением размеров «когтей», что приближает их асфальтовые свойства к фрикционкам. Но не стоит думать, что относительно бюджетные шипованные покрышки пригодны только для езды по голому льду: многие водители предпочитают их даже в крупных городах с работающими коммунальными службами. Впрочем, и в этом случае трудно рекомендовать шипы или «липучки» однозначно, поскольку свойства конкретных покрышек разных производителей могут различаться весьма существенно. Самым правильным будет ориентироваться на репутацию брендов (увы, многие авторитетные марки ушли из России) и на результаты сравнительных тестов.