Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сани
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 11:15

Репилов: «Должны работать так, чтобы в Европе увидели, что из-за санкций и отстранения мы хуже не стали»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Саночник Роман Репилов.
Роман Репилов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский саночник Роман Репилов рассказал «СЭ», что воспринимал сезон без международных стартов как одну большую тренировку.

— Ты трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Как ты воспринимал российские соревнования в этом сезоне? Какое было к ним отношение, когда ты выходишь на старт, а у тебя по протоколу семь соперников?

— Относился как к большой тренировке. Без обид тем, кто это читает. Если честно, сезон не был для меня ни показательным, ни соревновательным. Это просто одна большая тренировка тире тест саней. Я мог бы все выиграть, поставить все самое боевое, самое быстрое, на этом прикататься и весь сезон гонять. Но не мог себе этого позволить, потому что был большой фронт работы. Поэтому каждый день был для меня как тренировка. Все сводилось к работе с санями.

— То есть ты никак не реагировал, когда занимал третьи места?

— Вообще без разницы. Мне многие люди говорили: «Как же так? Выигрывал до этого, а тут стал третьим?» Мы сейчас находимся целый год на одной трассе. Все наши результаты вообще ни на что не влияют. Я могу выигрывать, а могу быть вторым-третьим. Это в мою копилку ничего не принесет и забудется, как только мы выйдем на международные соревнования. А вот как ты выйдешь на международные соревнования, к этому будет пристальное внимание. Особенно внимание иностранцев. Мол, вот они там сидели год в своей России, у них там технологий никаких нет, так что сейчас мы их натянем. А мы, наоборот, должны работать так, чтобы они увидели, что у нас все есть, что из-за санкций и отстранения мы хуже не стали. Для этого я сезон и работал и на места на эти внимания не обращал, — сказал Репилов «СЭ».

Роман Репилов. «Смирился, что на Олимпийских играх не буду представлять свою страну». Честный разговор с Романом Репиловым

Роман Репилов
санный спорт
1
0
Читайте также
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российских тхэквондистов допустили до международных турниров в нейтральном статусе
Репилов назвал волшебством слухи в прошлом сезоне о допуске россиян до международных стартов
Главный тренер сборной России по тхэквондо не ожидает негативной реакции на допуск спортсменов до турниров
Репилов — о призовых в санном спорте: «Если сравнить с лыжами и биатлоном, у нас — слезы»
В сборной России по тхэквондо сообщили о допуске спортсменов на международные соревнования
Репилов: «Предлагал помощь иностранным спортсменам. Потом оказалось, что они писали петиции, чтобы нас отстранить»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Репилов: «Предлагал помощь иностранным спортсменам. Потом оказалось, что они писали петиции, чтобы нас отстранить»

Репилов — о призовых в санном спорте: «Если сравнить с лыжами и биатлоном, у нас — слезы»