Репилов: «Предлагал помощь иностранным спортсменам. Потом оказалось, что они писали петиции, чтобы нас отстранить»

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал в интервью «СЭ» о том, какие сообщения получал в период отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

— Общаешься ли с кем-то из иностранцев?

— Нет. Я в соцсети захожу раз в два месяца. Многие же наши конкуренты постят фотографии. Захожу, чтобы посмотреть, есть ли у них какие-то полезные снимки для нас. Но ни с кем не общаюсь. В конце февраля прошлого года звонил ребятам (не буду говорить кому): «Если нужна помощь, то приезжайте ко мне. Я помогу». Потом оказалось, что эти же ребята написали всякие петиции, чтобы нас отстранили. Поэтому закрыл соцсети и понял, что нет смысла с ними общаться. На этом все закончилось.

— Какие-то сообщения получал?

— Конечно. Ничего умного и ничего хорошего в этих сообщениях нет. Просто бедуины какие-то на кнопки нажимали и писали, что все плохо у нас в России и мы плохие.

— От соперников такое приходило?

— Нет, от соперников была другая реакция. Я сам целенаправленно не буду спрашивать: «А что вы думаете по поводу того, что нас отстранили?» Но мне пару человек написали, что мы вообще против этой истории, не понимаем, зачем вас отстраняют, ждем вас в строю обратно. Писали австрийцы, итальянцы, — сказал Репилов «СЭ».