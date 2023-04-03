Роман Репилов: «Если не попаду на Олимпийские игры, жизнь на этом не закончится»

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Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал «СЭ», что не боится, если больше не попадет на Олимпиаду. Также спортсмен заявил, что смирился с тем, что в его карьере, вероятно, уже не будет международных соревнований под российским флагом. Репилов выступал на Олимпиадах в 2018-м и 2022-м в нейтральном статусе.
— Насколько ты веришь, что международные соревнования будут в ближайшее время?
— Рано или поздно любой конфликт заканчивается. Не может быть такого, что он будет всю мою жизнь. Окей, я могу смоделировать, что не поедут представители ни летних видов спорта, ни зимних на Олимпийские игры. Если я буду физически готов еще один цикл проехать, то на это пойду. Если не буду, то буду развивать спорт, выводить его на новый уровень в моделировании, проектировании, инженерных вещах. Готов помогать развитию детского спорта. 2026 год станет развилкой. Либо еще на четыре года останусь выступать, либо стану помогать развивать спорт.
— Через Олимпиаду тебе будет 34. Это же еще нормальный возраст для санного спорта.
— А что такое нормальный возраст? Можно и до 42 кататься, как Альберт Демченко. Просто потом ходить, кряхтеть и раз в полгода на операции ложиться. Кому это надо? Все индивидуально. Если будет здоровье позволять, то с удовольствием останусь. Даже не думаю, чтобы уходить сейчас. Надеюсь, что до ближайшей Олимпиады все закончится. Хотя бы спорт начнет потихоньку раскачиваться и на международный уровень выходить. Тогда уже будет понимание, куда мы движемся.
— У тебя нет страха, что на Олимпиаду ты больше не попадешь?
— Я за свою жизнь смирился с тем, что ни на одних Олимпийских играх не буду официально представлять свою страну. И, скорее всего, уже и на чемпионатах мира, Кубках мира и чемпионатах Европы. Просто буду выступать. Хуже, чем это, уже быть не может. Конечно, на Олимпийские игры хочется поехать. Но если не поеду, то жизнь на этом не закончится. Спорт — это этап жизни. Он рано или поздно закончится. Я уже доволен пройденной частью карьеры. Она у меня неплохая, по-моему. Хотелось бы, конечно, олимпийскую медаль, и желательно золотую. Это была бы вишенка на торте. Но если мне мир не дает это сделать, то буду помогать другому спортсмену, чтобы добиться этого результата. Надо работать и знать, для чего ты это делаешь, — сказал Репилов «СЭ».