Репилов — об условиях МОК по допуску россиян: «Слишком загоняют в популярную позу»

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал «СЭ» о своем отношении к условиям МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

— МОК опубликовал свои условия по допуску российских спортсменов. Понимаешь, что они не в твою пользу? Ты спортсмен ЦСКА, а по условиям на соревнованиях не могут выступать люди, связанные с вооруженными силами.

— Я все это прочитал. Более чем уверен, что наше Министерство спорта по таким условиям нас вряд ли отправит. Потому что слишком в популярную позу загоняют и говорят, как делать. Как-то странно все. Если допускать, то допускать уверенно. Не ищите миллион причин, чтобы не допустить. Сделайте два-три критерия и по ним отбирайте кого хотите. Надо же как-то уважать спорт. У нас же есть Олимпийская хартия, где говорится, что спорт вне политики. Так покажите это на практике. Не делайте политических заявлений. Все выглядит так, что они просто вынуждают российских спортсменов: либо с такими условиями, либо давайте за нас в Европе выступайте, тогда все будет четко. Я так это вижу. Нет шансов выступать на честных и объективных условиях. Могут отказать, если в соцсетях напишешь какое-то слово, которое не понравится, а оно было на другое нацелено. Поэтому я сейчас просто жду, когда нам скажут «Да, едем» или «Нет, не едем». Буду из этого исходить. Иначе ты перегружаешь голову информацией, которая от тебя не зависит, и ты в ней ничего не понимаешь. Они нарисовали какие-то правила. Непонятно, как по этим правилам ехать и пойдет ли на них наше Министерство спорта. Это маловероятно, — сказал Репилов «СЭ».