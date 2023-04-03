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Санный спорт

Сегодня, 10:30

Репилов назвал фейковыми победителей чемпионата мира без россиян

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Саночник Роман Репилов.
Роман Репилов.
Фото Global Look Press
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Российский саночник Роман Репилов заявил «СЭ», что до сих пор считает себя действующим чемпионом мира, так как на последнем мировом первенстве в Оберхофе он не выступал из-за отстранения наших спортсменов.

— Многое ли потерял Кубок мира без нас?

— Конечно. У них там вообще тухляк, если честно. Все те же люди, все те же места занимают весь год. Никакого разнообразия практически не было. В некоторых дисциплинах не хватало людей. Должно было быть 30-32, а выступало 28-29. У двоек половина не приехала на заокеанские Кубки мира. Вообще семь двоек было. Наш вид спорта должен меньше всего в этих движениях участвовать. Потому что у нас узкоспециализированный спорт, где люди долгое время учатся по этим трассам вообще проезжать на таких скоростях. Конкуренция плотная — тысячные доли секунды. А они берут и одну из топовых стран отстраняют и радуются, что их никто не накажет за это. Кубок мира стал тоскливым. Очень внимательно смотрел чемпионат мира. Я же действующий чемпион мира и до сих пор себя таковым чувствую. В Оберхофе же сейчас не выступал как действующий чемпион. Они взяли и просто эту маечку разыграли. Теперь катается в ней австрияк один. Такие циркачи. Буду говорить на их языке: фейковые чемпионы, — сказал Репилов «СЭ».

Роман Репилов. «Смирился, что на Олимпийских играх не буду представлять свою страну». Честный разговор с Романом Репиловым

Роман Репилов
санный спорт
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