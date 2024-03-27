Самбист и блогер Артем Тарасов проведет поединок с Али Хейбати на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 29 марта, в Москве на волейбольной арене «Динамо». Поединки стартуют не ранее 23:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» 29 марта пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В прямом эфире видеотрансляция вечера боев в Москве пройдет бесплатно на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.15 по московскому времени.

Турниры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно будет также посмотреть на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

33-летний блогер и боец ММА Тарасов неоднократно выступал на ринге «Бойцовского клуба», встречался там со Святославом Коваленко, а также Михаилом Кокляевым. Артем также неоднократно попадал в скандальные хроники и был участником треш-токов. Сейчас он руководит собственным бойцовским клубом.

Али Хейбати является ровесником Тарасова. Сегодня он живет и тренируется в Махачкале. Боец также имеет опыт выступлений и уже встречался с Тарасовым, а также сражался с Юрием Рябым, Иваном Емельяненко, Алексеем Мешковым и другими бойцами из поп-ММА.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».