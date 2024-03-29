«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась трансляция боев турнира

На YouTube-канале «Спорт-Экспресс Ушатайка» началась видеотрансляция боев турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Вечер проходит в Москве на волейбольной арене «Динамо».

В предварительном карде пройдет пять поединков в формате трех раундов по три минуты. Следить за их результатами можно будет в прямом эфире на «Ушатайке» и с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Предварительный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 29 марта

21.05 (мск). Ислам Ибаков — Алесь Гусейнов

21.20. Абубакар Джунидов — Иван Суслов

21.40. Дмитрий Хвойницкий — Максим Монастырский

22.00. Константин Дубняк — Артем Киселев

22.20. Шамиль Солтанбеков — Артем Григорян

Основной кард стартует в 23.00. В главном бою вечера по правилам «бокс в ММА перчатках» подерутся англичанин Оли Томпсон и россиянин Виталий Минаков.

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