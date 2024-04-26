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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 13:30

Дмитрий Кудряшов — Леонардо Робутти: смотреть трансляцию боя Бойцовского клуба РЕН ТВ

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 26 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олег Фомичев.
Фото Global Look Press
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В пятницу, 26 апреля, состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Боксерский вечер пройдет в московском дворце спорта «Динамо». Начало — в 21.00 по московскому времени.

В главном событии ивента россиянин Дмитрий Кудряшов подерется с Даниэлом Робутти из Аргентины. В соглавном бою сойдутся россиянин Олег Фомичев и представитель Белоруссии Николай Данилов. В этот вечер также запланированы два полуфинала Гран-при тяжеловесов. Все поединки пройдут в формате 4 раунда по 3 минуты.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В прямом эфире поединки главного карда покажет телеканал РЕН ТВ. Трансляция начнется в 23.00 мск. В полном объеме вечер бокса можно посмотреть на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

Дмитрий Кудряшов (бокс)
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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: кард боев и трансляция турнира 26 апреля