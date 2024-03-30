Гаджиев: «Если Минаков будет тренироваться, то можно посмотреть большой бой с его участием»

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» победу Виталия Минакова над Оли Томпсоном.

«Победу можно было бы отдать, как и Минакову, так и Томпсону. Поэтому судьи должны были выбирать. И не удивительно, что судьи в России выбрали россиянина. В принципе, так во всех странах делается, к счастью или, к сожалению. В моем понимали Минаков был, в целом, активнее. Если он будет тренироваться, то можно посмотреть и большой бой с его участием. В противном случае можно и с середняками заработать проблем. Как это было вчера», — сказал Гаджиев «СЭ».

Минаков судейским решением судей победил Оли Томпсона. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 29 марта в Москве.

Константин Передерий