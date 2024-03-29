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Бойцовский клуб РЕН ТВ

29 марта, 23:05

Минаков — Томпсон: началась прямая трансляция боев главного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Минаков подерется с Томпсоном 29 марта на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Артем Тарасов.
Артем Тарасов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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29 марта в Москве на территории столичной волейбольной арены «Динамо» проходит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». На канале РЕН ТВ началась видеотрансляция главного карда вечера боев.

В главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» подерутся россиянин Виталий Минаков и англичанин Оли Томпсон. В соглавном противостоянии сойдутся Сергей Романов и Сергей Хрисанов. Перед этим в главном карде зрители также увидят бои Артем Тарасов — Али Хейбати и Виктор Боронин — Артем Рофаль.

«СЭ» на сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию. Турниры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно смотреть бесплатно в телеэфире и на сайте РЕН ТВ, на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась трансляция боев турнира

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Минаков — Томпсон: результаты боев