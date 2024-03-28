Романов выразил уверенность в своей победе над Хрисановым

Российский боец Сергей Романов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Сергеем Хрисановым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Бой пройдет 29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо».

«В нашем поединке мой возраст будет ключевой составляющей. За счет своего опыта я выиграю этот бой. И сегодня, как раз-таки в последний день разговоров, мы сегодня заканчиваем разговаривать, завтра клетка закрывается, и из клетки выйдет один победитель с поясом «Бойцовского клуба РЕН ТВ». И это будет Сергей Романов», — приводит РЕН ТВ слова Романова.

Поединок между Романовым и Хрисановым пройдет в формате трех раундов по три минуты.

В своей карьере 34-летний Романов одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету Хрисанова 6 побед и 2 поражения.